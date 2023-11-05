زندان در انتظار سارق مامورنمای نظرآباد

سرهنگ فرج‌الله اسداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدامات گسترده اطلاعاتی مأموران پلیس آگاهی نظرآباد مشخص شد شخصی با معرفی خود به عنوان مأمور و استفاده از لباس و اسلحه قلابی اقدام به اخاذی از شهروندان می‌کند.

وی افزود: مأموران با تلاش‌های شبانه روزی و انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم در شهر نظرآباد شدند و با هماهنگی مقام قضائی به مخفیگاه وی اعزام و پس از تعقیب و مراقبت، او را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ اسدالهی با بیان اینکه در مخفیگاه متهم لباس نظامی و اسلحه قلابی کشف شده است، ادامه داد: متهم در اعترافات خود به ۹ فقره اخاذی در شهرستان‌های نظرآباد، ساوجبلاغ، چهارباغ و اصفهان معترف و پس از تشکیل پرونده برای تحقیقات تکمیلی به مرجع قضائی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد در پایان با بیان اینکه تمام تلاش پلیس برای ایجاد امنیت در بین شهروندان است، خاطرنشان کرد: شهروندان از دادن وجه نقد و امتیاز به افرادی که خود را مأمور و ضابط قضائی معرفی کرده و ادعای انجام کارهای غیر قانونی را می‌کنند خودداری کرده و در صورت مواجهه با آنها موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.