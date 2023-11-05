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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۴۲

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ خبر داد؛

دستگیری ۲ موبایل قاپ حرفه ای در ساوجبلاغ 

دستگیری ۲ موبایل قاپ حرفه ای در ساوجبلاغ 

ساوجبلاغ- فرمانده انتظامی ساوجبلاغ از دستگیری دو موبایل قاپ حرفه‌ای با اعتراف به ۲۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره موبایل قاپی و سرقت به عنف در سطح شهرستان ساوجبلاغ، بررسی موضوع در دستور مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مأموران مشخص شد سارقان با پوشاندن چهره خود با ماسک و با یک دستگاه موتورسیکلت با طعمه قرار دادن افراد کم سن و سال و تهدید آنان با سلاح سرد، اقدام به سرقت اموال آنان نموده و بلافاصله از محل متواری می‌شوند.

وی اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی موفق به شناسایی دو نفر از سارقان مورد نظر شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی متهمان را در یک عملیات غافلگیرانه در شهرستان فردیس دستگیر کردند.

سرهنگ سلیمانی تصریح کرد: سارقان دستگیر شده برای بررسی بیشتر موضوع به پلیس آگاهی شهرستان منتقل و در تحقیقات تکمیلی مأموران، به جرم خود و به ۲۵ فقره سرقت به عنف تلفن همراه از شهروندان در سطح این شهرستان اعتراف کردند.

این مسئول انتظامی با اشاره به کشف دو دستگاه تلفن همراه هوشمند و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی از مخفیگاه سارقان، خاطر نشان کرد: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ در پایان با تاکید بر اینکه سرقت یک معضل اجتماعی است، هوشیاری و توجه لازم به حرکات سو اینگونه افراد را یک امر ضروری برای آحاد جامعه در پیشگیری از جرایم یاد کرد.

کد مطلب 5930901

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