ایثارگری شهدای دفاع مقدس از عوامل اقتدار جبهه مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرم به همراه نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، سرپرست بنیاد شهید استان و فرمانده سپاه عاشورا در دیدار با خانوادۀ سردار شهید «حسن شفیع زاده» در آستانۀ برگزاری دومین کنگرۀ ملی بزرگداشت مقام ۱۰ هزار شهید آذربایجان شرقی، یاد و خاطره این شهید را گرامی داشت و گفت: عزت و امنیت کنونی کشور مدیون شهدای دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه شهدا درس ایثارگری و ایستادگی در برابر ظلم به ما دادند بر ضرورت انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جدید تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین «سیدمحمدعلی آل هاشم» نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز نیز در این دیدار یاد و خاطرۀ سردار سرلشکر شهید حسن شفیع زاده را فراموش نشدنی خواند.

در این دیدار لوح تقدیر و نشان دومین کنگره ملی بزرگداشت ۱۰ هزار شهید آذربایجان شرقی تقدیم برادران سردار سرلشکر شهید حسن شفیع زاده شد.

دومین کنگرۀ ملی بزرگداشت مقام ۱۰ هزار شهید آذربایجان شرقی آذر ماه امسال برگزار می‌شود.