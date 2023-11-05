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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۴۳

با مصوبه مجلس؛

بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود

بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه، یکی از بانک‌های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه تبدیل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۱ ماده ۸ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، به منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه، یکی از بانک‌های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.

همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک‌های دولتی، نسبت به ایجاد بانک‌های توسعه‌ای بخشی اقدام قانونی به عمل آورده و اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای بخشی را به تصویب هیأت وزیران برساند.

کد مطلب 5931067
زهرا علیدادی

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