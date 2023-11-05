ضربات سخت مقاومت به ارتش اسرائیل درغزه/عدم اعلام شمار واقعی تلفات

به گزارش خبرگزاری مهر، آموس هرئیل تحلیلگر نظامی روزنامه هاآرتص با اشاره به خطرات حمله زمینی به غزه تصریح کرد که وجود تعداد بی‌شماری ادوات جنگی اسرائیلی در داخل نوار غزه موجب شده تا این ادوات و جنگ‌افزارها به اهدافی آسان برای مبارزان مقاومت تبدیل شوند.

هرئیل اظهار داشت که مبارزان مقاومت فلسطین در غزه ضربات سختی به ارتش رژیم صهیونیستی وارد کرده و همچنان در تونل‌ها مشغول مبارزه هستند و به نظر نمی‌رسد دچار شکست و فروپاشی شوند.

از سوی دیگر، ارتش صهیونیستی اعلام کرد که گروهبان جوناتان میمون از تیپ ناحال در حمله زمینی به نوار غزه کشته شده و یک افسر و یک سرباز دیگر هم به شدت زخمی شده‌اند.

با کشته شدن این نظامی، تعداد نظامیان صهیونیست کشته شده در غزه به اعتراف خود ارتش صهیونیستی به ۳۰ نفر رسید.

لیلاخ شوبیل خبرنگار نظامی روزنامه عبری زبان یسرائیل هیوم نیز عنوان کرد: آمار اعلامی کشته‌های اسرائیلی قابل درک نیست و هر اندازه حمله زمینی به غزه گسترده‌تر و عمیق‌تر شود، نبردها نیز سخت‌تر و تعداد کشته‌ها هم بیشتر خواهد شد.