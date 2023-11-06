ترکیب احتمالی سپاهان برای دیدار مقابل آلمالیق ازبکستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا باید رو در روی تیم آلمالیق ازبکستان قرار گیرد. سپاهانی‌ها برای این بازی امید نورافکن و رضا شکاری را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند و ژوزه مورایس از سایر نفرات تیم خود می‌تواند استفاده کند.

سپاهان با چهار و هم امتیاز با تیم نیروی هوایی عراق و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به این تیم در رده سوم گروه C قرار دارد و برای رسیدن به مکان دوم باید دیدار خود با آلمالیق را با پیروزی پشت سر بگذارد. تیم نیروی هوایی هم باید در اربیل عراق به مصاف الاتحاد برود که آن بازی برای هر دو تیم از حساسیت بالایی برخوردار است.

پس از مدت‌ها و با حضور شهریار مغانلو در تمرینات گروهی، مورایس می‌تواند از ابتدا سپاهان را با ترکیب هجومی وارد زمین کند تا عزم زردپوشان برای کسب سه امتیاز جزم شود. ترکیب احتمالی این تیم برای بازی با آلمالیق به شرح زیر است:

پیام نیازمند، محمد دانشگر، میلاد زکی‌پور، هادی محمدی، رامین رضائیان، محمد کریمی، محمد قربانی، فرشاد احمدزاده، شهریار مغانلو، رضا اسدی و عیسی آل‌کثیر.

این بازی شامگاه دوشنبه ۱۵ آبان از ساعت ۲۱:۳۰ و در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.