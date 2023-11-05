خروج بیش از ۳۰۰ تبعه آمریکایی از غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، «جاناتان فاینر» (Jonathan Finer) از مقامات کاخ سفید امروز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه «سی بی اس» اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ آمریکایی غزه را ترک کرده اند.

«فاینر» گفت که تعدادی از آمریکایی‌هایی که می خواهند از غزه خارج شوند، در حالی که درگیری‌ ها هنوز ادامه دارد، در داخل غزه باقی مانده اند؛ این در حالیست که وی اما تعداد آنها را مشخص نکرد.

به گزارش اسپوتنیک، معاون مشاور شورای امنیت ملی آمریکا اضافه کرد که کشورش در حال مذاکره برای دستیابی به آتش بس در غزه برای اطمینان از آزادی اسرای آمریکایی در بازداشت حماس است.

این مقام آمریکایی گفت که مذاکرات برای آزادی اسرا از غزه «بسیار دشوار» است و بیش از حد انتظار طول می‌کشد.

در خبری مرتبط، خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مسئول کاخ سفید اعلام کرد که تا کنون بیش از ۳۰۰ تبعه آمریکایی از نوار غزه خارج شدند؛ این در حالیست که هنوز شماری از افراد دارای تابعیت این کشور در این منطقه بوده و قصد خروج دارند.

«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه پیش در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» بی آنکه به حمایت‌های کشورش از اشغالگران قدس در قتل عام مردم مظلوم فلسطین اشاره‌ای داشته باشد، در اقدامی عوام فریبانه مدعی شد: امروز با مدیریت آمریکا، ما مسیر امنی را برای مجروحان فلسطینی و اتباع خارجی به منظور خروج از غزه تضمین کردیم. ما انتظار داریم که شهروندان آمریکایی امروز (از غزه) خارج شوند و انتظار داریم که در روزهای آینده شاهد خروج بیشتری باشیم. ما تلاش برای بیرون آوردن آمریکایی‌ها از غزه را رها نمی‌کنیم!