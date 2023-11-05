پیشنهادهای توخالی بلینکن

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در دومین سفر خود پس از آغاز جنگ غزه، دیروز به سرزمین‌های اشغالی رفت. براساس آنچه رسانه‌ها گفتند، بلینکن در دیدار با مقامات اسرائیلی موضوع توقف موقت جنگ را مطرح کرد. در همین حال یک مقام دیگر آمریکایی گفته است توقف موقت جنگ باید در ازای آزادی اسرای اسرائیل باشد. بنیامین نتانیاهو هم گفته است با پیشنهاد بلینکن موافق نیست و بمباران و کشتار مردم غزه را ادامه خواهد داد.

در واقع باید گفت ارتش اسرائیل در زمین غزه با چالش‌های فراتر از انتظار خود روبرو شده است. ارتشی که مدعی است چهارمین ارتش قدرتمند و تکنولوژیک دنیاست، پس از یک هفته از شروع عملیات زمینی، از پیشروی و تثبیت کمتر از ده کیلومتر در عمق غزه عاجر مانده است و تقریباً هر روز با غافلگیری‌های جدیدی روبرو شده و تلفات می‌دهد.

در چنین شرایطی توقف موقت جنگ برای نتانیاهو یک انتخاب از روی اجبار است تا بتواند وضعیت میدانی و روانی ارتش خود را بازآرایی کند. اما نتانیاهو با کمک آمریکا تلاش دارد که این نیاز را به همه طرف‌ها بفروشد، آن هم به قیمتی بسیار گران. از جامعه جهانی که از نسل کشی مردم غزه عصبانی هستند تا نیروهای حماس.

همچنین بلینکن در تل آویو، تنها راه تضمین امنیت رژیم اسرائیل را تشکیل کشور فلسطین عنوان کرده است. توجه به چند نکته در این مورد ضروری است:

نکته اول اینکه آمریکایی که کلاً مسئله فلسطین را فراموش کرده بود از لزوم تشکیل کشور فلسطین می‌گوید، فقط یکی از دستاوردهای طوفان الاقصی است.

نکته دوم اینکه آمریکایی‌ها دروغ می‌گویند و هرگز به دنبال تحقق کشور واقعی فلسطینی نیستند. پیمان اسلو که سه دهه از عمرش می‌گذرد قرار بود به اینجا برسد اما به اسرائیل امتیازات نقد دادند و به طرف فلسطینی مشتی وعده نسیه.

و نکته سوم حتی اگر فرض کنیم چنین چیزی محقق شود -که محال است- چه کسی حاضر است ۷۰ درصد خاک خود را به اشغالگر ببخشد و با آن کنار بیاید. اگر ماشین شما را بدزدند، شما حاضرید فقط دو تا چرخ آن را پس بگیرید و دزدها را رها کنید؟

دولت فلسطینی، نهایتاً چیزی فراتر از تشکیلات خودگران نیست و نخواهد بود.مجموعه‌ای فاسد که کاری جز سرکوب رزمندگان ندارد؛ شریک دزد و رفیق قافله!

محمد صرفی-سردبیر تهران تایمز