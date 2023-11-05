دیدار وزیر خارجه آمریکا با محمود عباس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز یکشنبه در رام الله با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیدار و رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، محمود عباس در دیدار با بلینکن به سران کشورهای عرب در خواستار آتش بس غزه پیوست.

به گفته سخنگوی عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در دیدار با دیپلمات ارشد آمریکایی در کرانه باختری اشغالی، به آنتونی بلینکن گفت که باید فوراً آتش بس در غزه برقرار شود.

این در حالیست که بلینکن در دومین سفر خود به غرب آسیا از زمان آغاز تنش آفرینی‌های اشغالگران قدس علیه مردم مظلوم فلسطین به این منطقه سفر کرده است.

«آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا دیروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتایان مصری و اردنی خود در امان اعلام کرد: اردن و مصر شرکای ما هستند و با ما برای رسیدن به صلح در منطقه در تلاش هستند! در دیدار امروز، برای رسیدن به صلح پایدار در منطقه تلاش می‌کنیم! ما متعهد هستیم که از نفوذ خود برای جلوگیری از گسترش دایره جنگ توسط هر نهاد یا طرفی استفاده کنیم! تلاش‌های مشترک ما در افزایش جریان کمک‌های بشردوستانه به غزه مهم است! امروز درباره راه‌های تسهیل و تسریع ارسال کمک‌ها به غزه صحبت کردیم! امروز درباره نیاز به حفاظت از غیرنظامیان فلسطینی صحبت کردیم و از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت می‌کنیم! ما تلاش‌ها برای بازگرداندن زندانیان و حمایت از غیرنظامیان فلسطینی را بررسی کردیم. اسرائیل باید هر اقدامی را برای کاهش تلفات غیرنظامیان انجام دهد. تلاش‌ها باید به حفاظت از غیرنظامیان در غزه و تخلیه خارجی‌ها از این باریکه کمک کند.

«آنتونی بلینکن» در ادامه حمایت از ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط صهیونیست‌ها، گفت: آتش بس در حال حاضر به حماس این امکان را می‌دهد که موقعیت خود را تغییر دهد! ما توافق کردیم که کانال‌هایی را برای ارسال کمک به غزه ایجاد کنیم. آنچه در حال حاضر وارد نوار غزه می‌شود کافی نیست.