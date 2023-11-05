به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی عصر یکشنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه اظهار داشت: شهرداری اصفهان در نظر دارد برای حمایت از افرادی که ساختمان سازگار با محیط زیست در این شهر احداث کنند تا ۵۰ درصد در عوارض پروانه و تراکم ساخت تخفیف دهد.
وی، تفکیک پسماند، بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از پنلهای خورشیدی را از جمله ویژگیهای ساختمانهای سازگار با محیطزیست برشمرد و افزود: در حال حاضر در شهر اصفهان دو ساختمان سازگار با محیط زیست وجود دارد که یکی ساختمان خدمات شهری منطقه سیزده شهرداری است که انرژی صفر بوده و نیاز آن از محل انرژیهای پاک تأمین میشود و دومی ساختمان انرژی مضاعف است که ۲.۶ برابر مصرف انرژی پاک تولید میکند.
مدیر بهینهسازی، تعمیرات و نگهداری تأسیسات شهرداری اصفهان یکی از اهداف این حوزه را مدیریت مصرف انرژی در شهرداری و سازمانهای زیر مجموعه آن دانست و گفت: راهکار کاهش ناترازی انرژی، توسعه انرژیهای تجدید پذیر است.
حسینی با بیان اینکه شهرداری اصفهان با بیش از یک هزار و ۸۰۰ اشتراک، بزرگترین مصرف کننده بخش عمومی است که سالانه ۹۳ هزار مگاوات برق مصرف میکند، افزود: از سال ۱۳۹۲ تاکنون افزایش مصرف برق در شهرداری نداشتیم که این نشان میدهد در بخشهای مختلف بهینه سازی مصرف مؤثر بوده است.
وی همچنین توسعه و تجهیز سرویسهای بهداشتی در شهر اصفهان را موضوع مهمی دانست و ادامه داد: هم اینک ۳۰۰ دستگاه سرویس بهداشتی در شهر اصفهان و مناطق مختلف وجود دارد که روزانه تعمیر میشود که هزینه بسیاری دارد.
مدیر بهینه سازی، تعمیرات و نگهداری تأسیسات شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه سرویسهای بهداشتی پُرتابل (قابل جابهجایی) نیز در برخی مناطق شهر جانمایی شده است، اضافه کرد: برای توسعه و تجهیز سرویسهای بهداشتی در اصفهان امسال بودجه خوبی تخصیص یافته است.
حسینی همچنین بدون اشاره به آمار، سرقت و تخریب تأسیسات شهری را زیاد خواند و ابراز داشت: سالانه ۱۰ درصد از تأسیسات شهری اصفهان تخریب یا سرقت میشود که سرقتها بیشتر شامل فلزات است و برای مثال هر روز صبح تأسیسات بازی سرقت میشود که ما سریع جایگزین میکنیم.
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