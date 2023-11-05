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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۰۹

با حضـور جمعی از هنرمنـدان تجسمـی کشـور؛

حرم مطهر رضوی میزبان رویداد هنری «من‌القدس، الی‌القدس» شد

حرم مطهر رضوی میزبان رویداد هنری «من‌القدس، الی‌القدس» شد

مشهد- با حضـور جمعی از هنرمنـدان تجسمـی کشـور، به همت مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی، رویداد هنری «من‌القدس، الی‌القدس» در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد هنری «من‌القدس، الی‌القدس» در حمایت از مردم بی‌دفاع غزه برگزار خواهد شد و بستری را برای هنرمندان متعهد فراهم خواد کرد تا با خلق اثر، همبستگی خود با فلسطینیان را اعلام کنند.

رویداد هنری «من‌القدس، الی‌القدس» که جمعی از هنرمندان تجسمی کشور در آن حضور خواهند داشت، در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۵ و ۱۶ آبان ماه در صحن قدس حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

مسعود نجابتی، حسن روح الامین، علی بحرینی، امیر خالقی، عباس برزگر گنجی، احمد منصوب، محمدرضا میری، محمدعلی نادری، محسن اسدی، حمید قربان پور، مهدی امینی، سعید خاتمی، احمد پژمان و مهدی انفرادی از جمله هنرمندان شاخصی هستند که در این رویداد مشارکت دارند و به خلق اثر خواهند پرداخت.

کد مطلب 5931301

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