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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۱۵

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان خبر داد؛

استخدام مدال‌آوران آسیایی در دستگاه‌ها و صنایع خوزستان

استخدام مدال‌آوران آسیایی در دستگاه‌ها و صنایع خوزستان

اهواز- مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: تصمیم گرفته شده قهرمانانی که دارنده مدال آسیا به بالا هستند مورد حمایت دستگاه‌ها و صنایع استان قرار بگیرند و در صنایع استخدام شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای ورزش خوزستان با بیان اینکه این جلسه محورهای مختلفی داشت، اظهار کرد: محور اول در خصوص ورزش همگانی بود که قرار شد در شهر اهواز و سایر شهرهای استان با کمک و ورود فرمانداران و شهرداری، ایستگاه‌هایی برای ورزش صبحگاهی و عصرگاهی در نظر گرفته شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در خصوص ورزش قهرمانی گفت: تصمیم گرفته شده قهرمانانی که دارنده مدال آسیا به بالا هستند مورد حمایت دستگاه‌ها و صنایع استان قرار بگیرند و در صنایع استخدام شوند، البته باید این را بگویم که در چند دوره این مورد مصوب شد ولی نتیجه کاملی نگرفتیم به جز اینکه در چند ماه گذشته، به همت مدیرعامل گروه ملی فولاد ۲۴ ورزشکار در این شرکت استخدام شدند.

وی اضافه کرد: حدود ۵۰ ورزشکار دیگر باقی مانده و امیدوارم همه ما به وظیفه خود در قبال این قهرمانان عمل کنیم.

بنی تمیم گفت: حمایت صنایع، شرکت‌ها و ارگان‌های از تیم‌های حاضر در لیگ‌های مهم کشوری موضوع دیگری بود که در جلسه مطرح شد.

کد مطلب 5931392

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