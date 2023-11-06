آغاز طرح برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدباقر سلیمی درباره طرح تشدید برخورد با خودروهای بدون معاینه فنی و دودزا اظهار کرد: در طرح تشدید برخورد با خودروهای بدون معاینه فنی و دودزا، که از امروز در سراسر کشور آغاز شد، خودروهای بدون معاینه فنی ۵۰ هزار تومان جریمه می‌شوند و پلاک خودروهای دودزا و دارای نقص فنی اخذ و پلاک تعمیری به آن‌ها داده خواهد شد.

وی افزود: طرح کنترل معاینه فنی خودروها به دو روش انجام می‌شود، روش اول با استفاده از سامانه‌ها و دوربین‌های ثبت تخلفات در شهرها و در جاده‌ها اجرا می‌شود و تمام دوربین‌هایی که کد ثبت تخلف دارند و به سامانه پلاک خوانی خودرو مجهز هستند در طول شبانه روز مانند یک افسر پلیس، نداشتن معاینه فنی خودرو را ثبت می‌کنند و روش دوم همان روش سنتی در ایستگاه‌های پلیس و در جاده‌ها و شهرها است که قابلیت کنترل معاینه فنی در دست افزار پلیس ایجاد شده و پلیس با وارد کردن شماره پلاک وسیله نقلیه سوابق معاینه فنی خودرو را بررسی و اگر بدون معاینه فنی بود خودرو اعمال قانون می‌شود.

سردار سلیمی بیان داشت: در شهرهای کشور حدود ۳ هزار دوربین ثبت تخلف وجود دارد، ۷۰ درصد این دوربین‌ها فعال است و قابلیت کنترل و ثبت معاینه فنی خودروها را دارد.

معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا تصریح کرد: در طرح تشدید برخورد با خودروهای بدون معاینه فنی و دودزا، خودروهایی که بدون معاینه فنی باشند، برابر کدی که در جدول جرایم پیش‌بینی شده است ۵۰ هزار تومان جریمه می‌شوند و خودروهایی که نقص فنی آن‌ها در حدی است که در آلایندگی هوا تأثیر گذارند، با نظر افسران و کارشناسان پلیس پلاک آن‌ها اخذ و به آن‌ها پلاک تعمیرگاه نصب و به تعمیرگاه‌ها اعزام شوند.

وی گفت: در این طرح خودروهایی که معاینه فنی دارند و به دلایلی بعد از اخذ معاینه فنی، شرایط معاینه فنی را از دست داده‌اند، به آن‌ها مهلت چند روزه‌ای جهت برطرف کردن نقص فنی داده می‌شود و در غیر این صورت معاینه فنی آنان ابطال می‌شود.

سردار سلیمی اظهار داشت: سلامت فنی خودرو و معاینه فنی وسایل نقلیه هم از نظر ایمنی خودرو و تصادفات و هم از نظر آلایندگی‌های زیست محیطی از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا در کنار همه طرح‌ها و فعالیت‌هایی که پلیس راهور در کنترل وسایل نقلیه از نظر معاینه فنی دارد معمولاً در نیمه دوم سال، با توجه به برودت و وارونگی هوا در کلانشهرها این طرح‌ها تشدید می‌شود و به همین علت برنامه‌ریزی صورت گرفت تا کنترل فنی وسایل نقلیه از امروز به صورت فوق‌العاده در سراسر کشور آغاز شود.

سردار سلیمی خاطرنشان کرد: این انتظار که پلیس به تنهایی در بحث رفع آلودگی هوا می‌تواند تأثیرگذار باشد انتظاری به جایی نیست، چرا که در این خصوص بسیاری از دستگاه‌ها که در قانون هوای پاک به آن اشاره شده است نقش دارند و بحث کنترل آلودگی هوا تنها با اعمال قانون خودروها رفع نخواهد شد، طرح تشدید برخورد با خودروهای بدون معاینه فنی و دودزا از امروز ۱۴ آبان به مدت یک ماه یعنی تا ۱۵ آذر ادامه خواهد داشت و بعد از آن طرح زمستانه پلیس اجرا و این طرح نیز تداوم خواهد داشت.