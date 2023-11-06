به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرد که این منطقه از قحطی شدید رنج میبرد و ساکنان آن برای پیدا کردن قطعهای نان باید ساعتها جستجو کنند.
جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی نانواییها و منابع آب و پنلهای خورشیدی در غزه را نیز بمباران میکنند.
جنبش حماس نیز اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی بیش از ۱۰۰ بیمارستان و مرکز پزشکی را هدف قرار داده و ۱۶ بیمارستان از شمال تا جنوب نوار غزه بر اثر این حملات تعطیل شده است.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در جریان حملات وحشیانه شب گذشته ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه تاکنون دست کم ۲۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدهاند.
دولت غزه تاکید کرد که تعداد فلسطینیهای مفقود شده در نوار غزه تاکنون به ۲ هزار و ۳۰۰ تن و تعداد شهدا به ۹ هزار و ۷۷۰ تن رسیده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی دولت غزه، ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در جریان حملات ارتش رژیم صهیونیستی خسارت دیده و ۴۰ هزار واحد مسکونی به صورت کلی تخریب شده است.
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