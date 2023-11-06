ناتوانی رژیم صهیونیستی بر اهداف نظامی دلیل بر نسل کشی آن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالرضا هاشمی صبح دوشنبه در نشست بصیرتی ضمن محکوم کردن جنایات اخیر رژیم کودک کش صهیونیستی اظهار داشت: رژیم صهیونیستی به دلیل ناتوانی در شناخت اهداف نظامی گروه‌های مقاومت تمرکز خود را بر روی نسل کشی در غزه گذاشته است.

وی اضافه کرد: به دنبال این اقدامات رژیم صهیونیستی نه تنها در منطقه بلکه در بسیاری از نقاط جهان تمامی آزادی‌خواهان در جهت حمایت از فلسطین مظلوم به تظاهرات بر علیه رژیم کودک کش صهیونیستی پرداخته اند.

هاشمی با اشاره به فاش شدن هیمنه پوشالی رژیم غاصب صهیونیستی توسط عملیات طوفان الاقصی اظهار کرد: عملیات طوفان الاقصی که با روحیه جهادی و شهادت طلبی گروه‌های مقاومت آغاز شد ضربه بزرگی در زمینه اطلاعاتی و نظامی به رژیم اشغالگر صهیونیستی وارد کرد.

وی تصریح کرد: رعایت اصول حفاظتی، عملیات فریب، استفاده از شنبه تعطیل یهودیان، نفوذ در قدس اشغالی، تصرف برخی از پایگاه‌های نظامی و دفاتر پلیس برخی از دستاوردهای این عملیات محسوب می‌شود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر در پایان رژیم اشغالگر صهیونیستی را در حال فروپاشی دانست و خاطرنشان کرد: رژیم اشغالگر صهیونیستی با آنکه از درون دچار اختلافات بسیاری است عملیات طوفان الاقصی نیز اثرات بسیار مخربی را از درون و بیرون به این رژیم غاصب وارد کرده و این رژیم روز به روز به پایان عمر خود نزدیک‌تر می‌شود.