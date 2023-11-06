به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار محسن مرادی خرم آباد اظهار کرد: کارگر جوان حین کار در کارخانه تولید موکت از قسمت بازو به داخل غلتک دستگاه کشیده و دست چپ وی به طور کامل له و چرخ شد.

رییس ایستگاه ۳۰ آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: این حادثه صبح امروز به آتش‌نشانی اعلام و آتش‌نشانان و نجاتگران سازمان به محل حادثه در شهرک صنعتی مشهد اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان به سرعت با دستگاه هیدرولیک عملیات رهاسازی این کارگر از دستگاه را انجام دادند و فرد مصدوم به بیمارستان منتقل شد و علت اصلی حادثه در دست بررسی است.