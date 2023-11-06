دادگاه تجدید نظر حمید نوری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشتی در سوئد، امروز برگزار شد.

«مجید نوری»، فرزند حمید نوری، با انتشار ویدئویی در رسانه اجتماعی ایکس از حاشیه این جلسه دادگاه، گفت: تلویزیون گروهک تروریستی منافقین امروز در حال تهیه گزارش هستند و دلیل تهیه گزارش این است که «کنت لوئیس»، وکیل این گروهک در دادگاه صحبت می‌کند.

وی یادآور شد: وکیل منافقین در جلسه دادگاه پرونده را به کلی رها کرده و به دنبال این است که لکه ننگی را از گروهک تروریستی منافقین پاک کند.

فرزند حمید نوری گفت: صرف‌نظر از کشتارهایی که منافقین علیه مردم ایران مرتکب شده و نمی‌توانند آن را انکار کنند، یکی از جنایت‌های این فرقه همکاری با رژیم بعث عراق علیه ملت خودشان بوده و تمام تلاشی که کنت لوئیس امروز کرد، در جهتی است که این ننگ را پاک کند.

به گفته مجید نوری، قاضی دادگاه به وکیل منافقین تذکر داده و گفته که اظهارات وی مرتبط با پرونده نیست.

فرزند حمید نوری گفت: حتی اگر در این دادگاه نیز منافقین پیروز شوند، این همکاری با رژیم بعث لکه ننگ بزرگی است که تلاش می‌کنند آن را پاک کنند؛ برای منافقین باخت در این پرونده مهم نیست و آنچه اهمیت دارد پاک کردن این لکه ننگ است.

وکلای حمید نوری در ابتدای این جلسه دادگاه ۳ نکته را مطرح کردند؛ نخست اینکه دادستان مدعی شده بود تاریخ تولد دختر حمید نوری درست نیست.

قاضی از دادستان در این باره سوال کرده و دادستان با پس گرفتن حرف خود مدعی شده که حمید نوری در تاریخ مورد نظر در پرونده، در مرخصی نبوده است.

تذکر دوم وکلای حمید نوری درباره دخالت «امید فرهند»، پلیس ایرانی‌تبار سوئد بوده که ۶۳ بار بدون هماهنگی با حمید نوری دیدار داشته است؛ وکلای حمید نوری خواستار توضیح در این‌باره شدند که چرا یک افسر پلیس که باید بی‌طرف عمل کند تا این حد تلاش کرده تا خود را به حمید نوری نزدیک کند.

دادستان پاسخی به این تذکر وکلای حمید نوری نداده است.

تذکر سوم وکلای حمید نوری درباره ادعای دادستان است که می‌گوید نتوانسته با ایران ارتباط برقرار کند.