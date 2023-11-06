«حسین حسامی» عضو شورای شهر مشهد رفع تعلیق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی الرضا حاجی بگلو اظهار کرد: امروز نامه ای از دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به شورای شهر مشهد مبنی بر حکم برائت این عضو شورا ارسال شده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: بر این اساس از امروز حسامی به عنوان عضو اصلی شورا می تواند فعالیت خود را آغاز کند.

وی با بیان اینکه اقدامات اداری برای حضور این عضو در شورا انجام می شود، گفت: «حمید رضا محروقی» عضو علی البدل جایگزین حسین حسامی به فعالیت خود در شورا پایان خواهد داد.

گفتنی است؛ حسین حسامی عضو شورای اسلامی شهر مشهد اردیبهشت ماه امسال با دستور دادستانی تعلیق شده بود.