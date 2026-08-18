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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳

عدم رعایت بهداشت باعث پلمب یک نانوایی در زابل شد

عدم رعایت بهداشت باعث پلمب یک نانوایی در زابل شد

زابل- رئیس مرکز بهداشت زابل، از پلمب یک باب نانوایی دولتی به دلیل عدم رعایت موازین و ضوابط بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دروهی شامگاه سه شنبه به خبرنگاران گفت: در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و با هدف حفظ و ارتقای سلامت عمومی، بازرسان بهداشت محیط در بازدیدهای مستمر خود از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، موارد عدم رعایت ضوابط بهداشتی را مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت زابل افزود: این نانوایی در جریان بازرسی‌های انجام‌شده در روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵، به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی پلمب شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا موارد مغایر با ضوابط بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه مردمی ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا در اسرع وقت بررسی و پیگیری شود.

کد مطلب 6920701

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