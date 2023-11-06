به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی عصر دوشنبه در دیدار با دانشجویان کرمانی در تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: وحشتناک‌ترین و خون‌بارترین جنگ‌های قرن اخیر را آمریکا و رژیم صهیونیستی راه اندازی کرده‌اند و این حاصل فزون‌خواهی و استکبار تمدن غرب است.

وی ادامه داد: از جنگ‌های جهانی اول و دوم گرفته تا جنگ‌های بزرگ و نابرابر چند دهه اخیر آمریکا و جنگ‌های رژیم صهیونیستی، همگی حاصل فزون‌خواهی و استکبار تمدن غرب است.

جلیلی با اشاره به عدم پذیرش حقوق برابر در فرهنگ آمریکایی و غربی تصریح کرد: تمدن غرب بر این باور است که فلسطینی‌ها، همانند بومیان آمریکا، نمی‌توانند حقوق برابر با آنها داشته باشند.

این چهره سیاسی، جنایات اسرائیل را براساس اعتقاد به عدم پذیرش حقوق فلسطینی‌ها دانست و گفت: متأسفانه در جهان غرب، نه تنها مقابله‌ای با این تفکر شوم صهیونیستی صورت نمی‌گیرد بلکه آمریکایی‌ها همانند کاری که اخیراً انجام دادند، برای حمایت از آن بودجه هم تصویب می‌کنند.

عضو شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: انحصارطلبی و استثمارگرایی آمریکایی باعث شده است، هیچ شخص و گروهی را برنتابد و تنها با رژیم کودک کش فلسطین همراهی کند.

جلیلی خاطرنشان کرد: نسخه غرب و آمریکا در دهه‌های اخیر این بوده است که یک شخص متکبر را بر رأس امور در کشورهای تحت استثمار خود قرار داده و این نسخه را برای رژیم صهیونیسیتی نیز پیاده سازی کرده است.

وی گفت: آمریکایی‌ها بر این باورند که باید تمدن را برای مردم دنیا به ارمغان آورده و به بهانه‌های مختلف هر بلایی سر دیگران بیاورند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رژیم صهیونیستی شکل حاد و جنون آمیز برترانگاری تمدن غربی است.

وی افزود: بخش مهمی از توجیه نظری استعمار و استثمار غربی بر اساس همین برتر انگاری قومی تمدن غربی است که در آثار برخی از مهمترین چهره‌های لیبرالیسم غربی مثل جان لاک بازتاب یافته است.