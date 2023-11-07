خودروسازان بابت تولید خودروهای پرمصرف جریمه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله توکلی لاهیجانی در مصاحبه تلویزیونی اظهار کرد: در آئین نامه ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو که اخیراً تصویب شد، خودروسازان موظف شده‌اند بابت تولید خودروهای پر مصرف جریمه پرداخت کنند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت افزود: در این آئین نامه خودروسازان موظف شدند سبد مصرف سوخت محصولاتشان را به گونه‌ای مدیریت کنند تا در کنار تولید خودروی پر مصرف، یک خودروی کم مصرف هم تولید شود یعنی جمع مصرف سوخت تولیدات هر خودروساز از یک حد مشخصی فراتر نرود، وگرنه جریمه خواهد شد.

وی ادامه داد: این آئین نامه با الگو برداری از کشورهای پیشرو در صنعت خودرو تدوین شده است و عوائد حاصل از این جریمه‌ها به توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه خودروهای برقی اختصاص خواهد یافت.

توکلی گفت: حد مجاز سبد مصرف سوخت خودروسازان به صورت سالانه در یک کارگروه با حضور اعضایی از سازمان محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و … تعیین می‌شود.

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت با اشاره به سیاست‌های کاهش مصرف سوخت اظهار کرد: مصوبه دیگری هم از سوی هیئت وزیران داریم که بر اساس آن خودروسازان موظف هستند سبد مصرف سوخت خود را سالانه ۵ درصد کاهش دهند.