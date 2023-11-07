به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری ظهر سه‌شنبه در همایش بزرگداشت حماسه زنان لرده دشتستان اظهار داشت: بوشهر استان زنان و مردان مقاوم است که در همه عرصه‌ها افتخار آفریدند.

وی اضافه کرد: اگر انگلیس از ارائه عکس رئیس‌علی دلواری هراس دارد، اکنون در استان هزاران رئیس‌علی دلواری وجود دارد و نوه‌های زنان لرده اکنون در استان بوشهر در همه عرصه‌ها فعالیت می‌کنند و افتخار ملت ایران هستند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه زن در جامعه اسلامی دارای قداست است، تأکید کرد: در ایران آرامگاه یک بانوی بزرگ حضرت معصومه (ع) وجود دارد که پاداش زیارت او بهشت قرار داده شده است.

صفایی‌بوشهری، شناسنامه استان بوشهر را دیانت و مقاومت دانست و بیان کرد: زنان لرده تاریخ پرشکوه برای ما آفریدند و مایه افتخار جامعه ایران اسلامی و شناسنامه استان بوشهر دیانت و مقاومت است و در این شناسنامه زنان جایگاه مهم و با ارزش دارند.

وی حماسه لرده را یکی از افتخارات استان بوشهر دانست و بیان کرد: در زمانی که قشون متجاوز انگلیس وارد منطقه لرده دشتستان شد، زنان این روستا با تعداد اندک چنان ضربه‌ای به انگلیسی‌ها وارد کردند که زمین‌گیر شدند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر قیام زنان لرده را در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی اعلام و خاطرنشان کرد: پس از شهادت رئیسعلی دلواری، سه سال سخت برای ایران و استان بوشهر رقم خورد.

فرهنگ مقاومت در استان بوشهر نهادینه شد

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه فرهنگ مقاومت در برابر تجاوز انگلیس استعمارگر در استان بوشهر از همان سال‌ها نهادینه شد، تصریح کرد: انگلیس پس از ترویج شایعه مبنی برخورد سخت با مخالفان، در شهر بوشهر یک شخص به ظاهر روحانی از سوی انگلیس به‌عنوان امام جماعت تعیین شد و مردم بوشهر پس از شناخت این شخص دست نشانده، علیه وی قیام کردند.

صفایی‌بوشهری با اشاره به اینکه دولت مرکزی توانایی برخورد با انگلیس را نداشت، گفت: در این شرایط بحرانی، ۶ زن از روستای لرده دشتستان در برخورد با انگلیسی‌ها حماسه آفریدند و قشون انگلیس را شکست دادند، البته این شکست عادی نبود، چرا که این تعداد زن و اندکی از مردان با ابزار عادی و ابتدایی تلفات زیادی بر دشمن وارد کردند.

وی با بیان اینکه از سال ۹۲۰ هجری قمری استعمارگران پرتغالی و هلندی که به بوشهر حمله کردند مقاومت جزئی از فرهنگ مردم بوشهر شد، اضافه کرد: ساختار هندسی مقاومت در استان بوشهر متبلور است و پنج قرن مقاومت جز شناسنامه مردم استان بوشهر است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه مقاومت زنان لرده باید برای خط مقاومت زنان جهان الگو شود، تصریح کرد: محل مقاومت زنان لرده به‌عنوان منطقه حفاظت شده مقاومت طراحی شود. محل شکست قشون انگلیس از دست زنان لرده باید ضمن ایجاد نماد، کتابخانه و موزه مقاومت زنان لرده طراحی و ساخته شود و این کار بزرگ در یک ساختار و مدل هنری به جامعه ایران و جهان عرضه شود.