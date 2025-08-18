تاریخ پرافتخار بوشهر در عرصه مقاومت؛ لزوم معرفی عناصر و مفاخر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان بوشهر با تاریخی غنی و پر از حماسه، همواره به عنوان یکی از نقاط کلیدی در عرصه مقاومت و ایستادگی در برابر متجاوزین شناخته شده است و با شخصیت‌های برجسته‌ای چون رئیسعلی دلواری، نمادی از اراده و مقاومت مردم ایران در برابر استعمارگران به شمار می‌آید.

استان بوشهر با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود در سواحل خلیج‌فارس، همواره مورد توجه استعمارگران قرار داشته است. از دوران قاجار تا عصر حاضر، این منطقه شاهد رویدادهای مهمی بوده که نشان‌دهنده روحیه ایستادگی و مبارزه مردم آن است. یکی از مهم‌ترین وقایع تاریخ معاصر بوشهر، قیام رئیسعلی دلواری در اوایل قرن بیستم است.

رئیسعلی دلواری، یکی از شخصیت‌های بارز تاریخ بوشهر است که در مقابل نیروهای انگلیسی و متجاوزان به وطن خود ایستادگی کرد. او در سال ۱۹۱۵ میلادی (۱۲۹۴ شمسی) با رهبری نیروهای مردمی، به مبارزه علیه اشغالگران انگلیسی پرداخت و با ایجاد اتحاد بین اقشار مختلف جامعه، نشان داد که مردم ایران هرگز تسلیم نخواهند شد.

دلواری با استفاده از دانش نظامی خود و آگاهی از جغرافیای منطقه، توانست ضربات مهلکی به نیروهای متجاوز وارد کند. او نه تنها به عنوان یک فرمانده نظامی، بلکه به عنوان یک نماد ملی و فرهنگی در تاریخ ایران شناخته می‌شود.

تاریخ پرافتخار بوشهر از رئیسعلی دلواری تا زنان لرده

پژوهشگر تاریخ و کارشناس مسائل فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاریخ پر افتخار استان بوشهر در عرصه مقاومت، از شخصیت‌های برجسته‌ای نام می‌برد که در این مسیر نقش‌آفرینی کرده‌اند.

شهید رئیسعلی دلواری نه تنها یک قهرمان ملی بلکه نماد اراده و عزم مردم بوشهر در برابر استعمار است اکبر میرزایی تأکید کرد: بوشهر به عنوان یک کانون استراتژیک در تاریخ معاصر ایران، همواره در برابر متجاوزان ایستاده و این ایستادگی به خوبی در چهره بزرگانی همچون رئیسعلی دلواری نمایان است.

میرزایی با اشاره به شخصیت رئیسعلی دلواری، می‌گوید: او نه تنها یک قهرمان ملی بلکه نماد اراده و عزم مردم بوشهر در برابر استعمار است. دلواری با رهبری خود توانست مردم را متحد و در برابر انگلیسی‌ها مقاومت کند.

این استاد تاریخ به خالو حسین دشتی نیز اشاره می‌کند که در دوران جنگ جهانی اول، با شجاعت و فداکاری‌هایش، نقشی کلیدی در مبارزات ضد استعماری ایفا کرد. او همچنین به شخصیت‌های مهم دیگری چون میرمهنا، که با دلاوری‌هایش در جنگ‌های دریایی شناخته شده است، اشاره کرده و بر اهمیت یادآوری این قهرمانان تأکید می‌کند.

میرزایی همچنین زنان لرده را به عنوان نمادهای مقاومت معرفی می‌کند. زنان لرده با فداکاری‌های خود در کنار مردان، نقش بسزایی در حفظ هویت فرهنگی و ملی استان ایفا کردند. آن‌ها با حمایت از مبارزات مردان، نشان دادند که مقاومت تنها محدود به جنسیت نیست.

این استاد تاریخ به آیت‌الله سیدعبدالحسین لاری و سیدعبدالله مجتهدی بلادی بوشهری نیز اشاره کرده و می‌گوید: این علما با رهنمودهای خود، همواره الهام‌بخش مردم بودند و نقش مهمی در سازماندهی مبارزات داشتند.

او همچنین از آیت‌الله شیخ محمدحسین برازجانی و سید مرتضی مجتهد اهرمی به عنوان دیگر شخصیت‌های تأثیرگذار در تاریخ بوشهر یاد می‌کند. این افراد نه تنها در عرصه علم و دین بلکه در عرصه مقاومت نیز تأثیرگذار بودند و باید نسل‌های آینده با این شخصیت‌ها آشنا شوند.

میرزایی با تأکید بر ضرورت حفظ و تبیین این تاریخ غنی، خاطرنشان می‌کند که شناخت این قهرمانان می‌تواند الهام‌بخش نسل جدید باشد تا از ارزش‌های مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و ستم آگاه شوند.

تبدیل حماسه مقاومت بوشهر به فرهنگ

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با تأکید بر تاریخ پربار مقاومت مردم این دیار در برابر متجاوزان و استعمارگران، بیان کرد: حماسه‌ای که در بوشهر شکل گرفته، به بخشی از فرهنگ ما تبدیل شده است.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در نشست اعضای ستاد کنگره شهید رئیسعلی دلواری، به ظرفیت‌های نهفته در هر منطقه اشاره کرده و افزود: استان بوشهر با حماسه‌ها و رویدادهای تاریخی خود، نه تنها عزت و آبروی محلی بلکه شهرتی جهانی یافته است. مهم‌ترین این حماسه‌ها، مقاومت در برابر نیروهای انگلیسی در سال ۱۲۹۴ به رهبری شهید رئیسعلی دلواری است که با همراهی علما و مردم، به پیروزی دست یافت.

حمله انگلیس به بوشهر فقط برای تصاحب این منطقه نبود؛ بلکه هدف آن‌ها نفوذ به دیگر نقاط کشور از طریق بوشهر بود. اما ایستادگی و حماسه مردم موجب ناکامی آن‌ها شد امام جمعه بوشهر ادامه داد: اکنون ما دارای یک ظرفیت بی‌نظیر هستیم که همان فرهنگ مقاومت است. این فرهنگ نه تنها زنده نگه‌داشته شده بلکه به عنوان الگویی برای زندگی امروز ما مطرح می‌شود. علما همواره بر ضرورت مقاومت تأکید داشته‌اند و این نشان‌دهنده اهمیت حفظ و تبیین زوایای این حماسه در تاریخ ما است.

این اظهارات نشان می‌دهد که معرفی و تبیین حماسه مقاومت مردم بوشهر نه تنها یک ضرورت فرهنگی، بلکه یک نیاز اجتماعی برای الهام‌بخشی به نسل‌های آینده است.

استان بوشهر با تاریخ غنی خود در عرصه مقاومت، همچنان الهام‌بخش نسل‌های جدید است. معرفی شخصیت‌ها و عناصر مقاومت این استان ضروری است تا جوانان امروز با ارزش‌ها و آرمان‌های گذشته آشنا شوند و بتوانند ادامه‌دهنده راه آن بزرگمردان باشند.

رئیسعلی دلواری به عنوان نماد ایستادگی و شجاعت، نه تنها برای مردم بوشهر بلکه برای تمام ایرانیان الگو و منبع الهام است. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که این روحیه مقاومت را در دل‌هایمان زنده نگه‌داریم و با عزت و افتخار به سوی آینده‌ای روشن گام برداریم.