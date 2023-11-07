اهدای ۳۰ هزار جلد کتاب توسط گیلانی ها به کتابخانه های عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر تقوی عصر سه شنبه در بازدید از دفتر تحریریه خبرگزاری مهر در گیلان، اظهار کرد: رسانه‌ها و خبرنگاران در ارتقای سرانه مطالعه نقش مهم و اثرگذاری دارند.

وی با اشاره به ۵۸ هزار عضو کتابخانه های عمومی گیلان افزود: گیلان دارای ۸۵ کتابخانه نهادی، ۱۵ کتابخانه فعال مشارکتی و یک کتابخانه مستقل است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با بیان اینکه سرانه فضای مطالعه در استان پایین است، گفت: گیلانی‌ها مردمانی کتاب خوان و اهل مطالعه هستند و فضاهای کتابخوانی استان گنجایش این حجم از استقبال مردم را ندارد.

تقوی با بیان اینکه گیلان در درجه بندی کتابخانه ها جایگاه دوم قرار دارد، اضافه کرد: به لحاظ تعدد کتابخانه ها، گیلان نسبت به سایر استان‌های کشور وضعیت خوبی دارد.

وی با بیان اینکه ۶ شهر گیلان کتابخانه عمومی ندارد، افزود: اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان آمادگی دارد با مشارکت شهرداری و مسئولان محلی نسبت به احداث کتابخانه در شهرهای فاقد کتابخانه اقدام کند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با انتقاد از عدم پرداخت سهم نیم درصدی درآمد شهرداری به کتابخانه های استان بیان کرد: به جز تعداد معدودی شهرداری در گیلان بقیه شهرداری‌های گیلان در پرداخت سهم نیم درصد درآمدی به کتابخانه ها کوتاهی کردند.

وی با بیان اینکه شهرداران حامی فرهنگ کتابخوانی تجلیل می‌شوند، افزود: برخی شهرداران گیلانی نسبت به پرداخت نیم درصد درآمد و ترویج فرهنگ کتابخوانی پیشگام هستند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با اشاره به اینکه آمار کتاب پروازی در استان کم نیست، گفت: برخی از شهروندان گیلانی در عودت کتاب‌های امانی به کتابخانه های عمومی خودداری می‌کنند که آمارشان زیاد است.

تقوی با اشاره به برپایی ایستگاه‌های کتاب در سطح شهر بیان کرد: آمار افزایشی پرواز کتاب منجر به جمع آوری ایستگاه‌های کتاب شد.

وی از اهدای سالانه حدود ۳۰ هزار جلد کتاب از سوی مردم به کتابخانه های عمومی گیلان خبر داد و افزود: رسانه‌ها و خبرنگاران مروج فرهنگ نذر کتاب باشند.