به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال تاجیکستان و پرسپولیس شامگاه سه شنبه ۱۶ آبان در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

در پایان این بازی، علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس که با مهارهای خود توانست چند بار دروازه پرسپولیس را نجات دهد به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

پرسپولیس با تک امتیاز این دیدار، ۷ امتیازی شد و کار خود را برای صعود به مرحله حذفی سخت کرد. تک گل پرسپولیس در این دیدار را مهدی ترابی به ثمر رساند.