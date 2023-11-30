مسئولان وجود مشکل در اینترنت را بپذیرند

نیما قاضی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص اختلالهای اینترنت و مشکلات کیفیت اینترنت اعم از سرعت و پایداری در ایران گفت: انجمن تجارت الکترونیک مدتی است که وضعیت اینترنت را به صورت تخصصی مانیتور و پایش میکند و در این راستا چند ماه پیش نیز گزارشی منتشر کردیم. به زودی نیز گزارشی از یافتههای جدید پایش شرایط اینترنت در کشور منتشر میشود.
وی با اشاره به اینکه سرعت اینترنت با یک شاخص ساده اندازهگیری نمیشود، افزود: اینترنت یک شبکه بسیار پیچیده است و متوسط سرعت باید با دقت اندازهگیری شود که این اقدامی است که انجمن مدتی است آن را انجام میدهد.
این فعال حوزه فناوری اطلاعات به اقدام وزارت ارتباطات برای نشان دادن سرعت اینترنت اشاره و تصریح کرد: انتقادی که داریم این است که به عنوان مثال وزارت ارتباطات برای نشان دادن سرعت تنها به اپلیکیشن سرعت سنج اکتفا میکند تا از این طریق وضعیت سرعت را به کاربران نشان دهد اما باید توجه داشت وقتی مشکل را درست شناسایی نکنیم نمیتوانیم راه حل درستی نیز برای آن ارائه کنیم. بنابراین اولین مساله این است که کیفیت اینترنت را به دقت در ایران اندازهگیری کنیم. در گزارش قبلی که ما این کار را انجام دادیم از سه بعد مختلف آن را مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه آن بود که از ۱۰۰ کشور اول دنیا از نظر GDP، متأسفانه در مجموع سه موضوعی که اندازهگیری شد، در رتبههای پایین بودیم.
وی در ادامه با اشاره به لزوم اندازهگیری دقیق کیفیت اینترنت گفت: متأسفانه اندازهگیری و پایش های ما نشان میدهد که وضع اینترنت در ایران خوب نیست.
قاضی در ادامه به اثرات وضع بد اینترنت در کشور اشاره و تصریح کرد: رشد تجارت الکترونیک در کشور کند شده است که یکی از عوامل آن مشکل اینترنت است چرا که خیلی از سرویسهای جدید دنیا، سرویسهایی اند که مبتنی بر محتوا هستند و نیاز به اینترنت دارند، همچنین کار کردن در شرکتهای تجارت الکترونیک سخت شده است و نیروهایی که در این شرکتها کار میکنند نیاز به دسترسی به بهترین تکنولوژیهای دنیا را دارند. معمولاً این تکنولوژیهای روز دنیا به صورت آنلاین در سایتهای معتبر بینالمللی عرضه میشود که تعداد زیادی از این سایتها یا فیلتر هستند یا اختلال دارند و این باعث میشود که در دسترسی ما به این سایتها مشکل پیش بیاید. بعضاً کارهایی مانند سرور جدید گذاشتن برای سایت جدید که برای اکثر کشورها کار چند دقیقهای است، در ایران چندین روز با روشهای مختلف باید درگیر آن بود.
قاضی به راهکار بهبود وضعیت اینترنت اشاره کرد و گفت: لازم است مسئولین مختلف از وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات زیر ساخت و مجلس شورای اسلامی موضوع اندازهگیری کیفیت اینترنت را جدی بگیرند و برای آن پاسخگو باشند. همچنین عمده شبکه اینترنت از لایه زیرساخت تا لایه اپراتورهای سرویس دهنده عموماً یا صد در صد دولتی هستند. بنابراین اول دولت باید پاسخگو باشد.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک در خصوص پاسخهای وزارت ارتباطات و زیر ساخت در خصوص دلایل اختلالات اخیر اینترنت گفت: برای اینترنت اقدامات خوب و مثبتی انجام شده است و انتظار داریم این فرایند ادامه پیدا کند. همچنین مسئولان اصل موضوع اختلال و مشکل در اینترنت را بپذیرند.
وی خاطرنشان کرد: پس از اینکه اولین گزارش انجمن تجارت الکترونیک در خصوص کیفیت اینترنت منتشر شد، شاخصهایی که در برنامه پایش انجمن بود بهبود پیدا کرد از جمله اینکه پکتلاست بالا، retransmit و قطع و وصل در مقصدهای بینالمللی (که حتی وایت لیست نبودند) از بین رفت و حتی محدودیت پروتکل HTTP/3 در اپراتورها برداشته شد به طور مثال سهم پروتکل HTTP/3 در یکی از اپراتورهای تلفن همراه از ۰ درصد به نزدیک ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و اختلالات دانلود و آپلود روی کلادفلر از بین رفت. از مسئولان هم قدردانی به عمل آمد اما متأسفانه در قدم بعدی برخی از مسئولان اظهار کردند که وضع اینترنت از اول خوب بوده و هیچ چیزی بهبود پیدا نکرده است.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک افزود: شبکه اکسس و انتقال (اپراتور اینترنت)،سیاست فیلترینگ (کمیته تشخیص مصادیق / دادستانی / …)، شبکه هسته و ارتباط بینالملل (شرکت زیرساخت)، سرویسدهنده محتوای بینالملل (تحریم) همه در کیفیت اینترنت سهیم هستند.
قاضی در ادامه در خصوص تفاوت گزارش قبلی انجمن تجارت الکترونیک با گزارش جدیدی که تا روزهای آینده منتشر خواهد شد نیز گفت: گزارش جدید که قرار است در مورد اختلالهای اینترنت منتشر شود موارد قبلی را پوشش میدهد و موارد جدیدتر و تستهای بیشتری نیز به آن اضافه میشود. در این گزارش همچنین نگاهی قوی به استفاده مردم از اینترنت داریم و اینکه چطور این سایتها در دسترس قرار میگیرد.
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