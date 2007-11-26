والنسیا با کومان هم می بازد / ویارئال به رده دوم صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والنسیا پس از اخراج کیکه سانچز فلورس و استخدام رونالد کومان امیدوار بود روند نتیجه گیری خود را بهبود بخشید اما گویا حضور این مربی هلندی هم نتوانسته تغییر چشمگیری در وضعیت این تیم به وجود آورد. والنسیا دیشب با تک گل لوپز در دقیقه 70 مقابل سانتاندر شکست خورد.

ویا رئال هم در حالی که می توانست در یک دیدار خانگی با پیروزی مقابل آلمریا صدرنشین رقابت های لالیگا شود مقابل این تیم متوقف شد تا بالاتر از بارسلونا در رده دوم جای گیرد. برای ویارئال نیهات قهوه چی در دقیقه 13 گلزنی کرد و گل تساوی بخش را نگردو در دقیقه 52 به ثمر رساند.

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 29 امتیاز

2- ویارئال 28 امتیاز

3- بارسلونا 27 امتیاز

4- اسپانیول 25 امتیاز

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18- رکرتیوو هوئلوا 12 امتیاز

19- رئال بتیس 11 امتیاز

20- لوانته 7 امتیاز