به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در درگیریهای روز چهارشنبه در نوار غزه یک افسر اشغالگران به هلاکت رسیده و پنج نظامی هم زخمی شدند.
ارتش رژیم اشغالگر اعلام کرد که با هلاکت این افسر، شمار کشتههایش از زمان آغاز تلاش برای ورود زمینی به غزه به ۳۵ نظامی افزایش یافته است و دستکم ۲۶۰ نظامی هم زخمی شدهاند.
ارتش رژیم صهیونیستی همچنین از به صدا در آمدن آژیر خطر در شهرک صهیونیست نشین «ناحل عوز» در مجاورت نوار غزه خبر داد.
این تحولات در حالی است که وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که طی چند ساعت اخیر هیچ منطقهای در نوار غزه از حملات هوایی صهیونیستها در امان نبوده است و در این جنایتها صدها فلسطینی شهید یا زخمی شدند.
نظر شما