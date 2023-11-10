به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای امام خمینی (ره) این شهر ضمن بیان اینکه بارندگی و سیل سه شنبه گذشته خسارات عمده‌ای به بخش کالپوش میامی وارد کرده است، ابراز داشت: مسئولان استان سمنان از همان لحظات بروز بحران وارد منطقه شده و مشکلات را از نزدیک رصد کردند.

وی ضمن بیان اینکه مردم استان سمنان با سیل زدگان کالپوشی همدردی می‌کنند، افزود: با تشکر قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده امیدواریم مشکلات مردم این ناحیه به صورت فوری رسیدگی و حل شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه حضور میدانی مسئولان قوت قلب برای مردم مناطق سیل زده است، ابراز داشت: از هم استانی‌ها درخواست می‌شود تا برای رفع درد و رنج مردم بخش کالپوش پیش قدم شده و گره‌ای از مشکلات آنها باز کنند.

مطیعی به موضوع هفته کتاب و کتابخوانی و انتخاب سمنان به عنوان پایتخت کتاب نیز اشاره و تصریح کرد: کتاب هدیه دادن به کودکان، اختصاص نیم درصد سهم شهرداری‌ها به کتابخانه ها، لزوم امکان دسترسی به کتاب در کتابخانه ها و توجه به توسعه فرهنگی در گرو کتابخوانی مهمترین موضوعاتی که در این هفته باید به آن توجه داشت.

وی به انتخابات مجلس خبرگان نیز اشاره کرد و افزود: کار نام نویسی نامزدها انجام شده و امیدواریم انتخابات خوبی را با همراهی عموم مردم در استان سمنان و کل کشور شاهد باشیم.