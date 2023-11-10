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۱۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۴۱

نماینده ولی فقیه در استان سمنان:

همدردی مردم استان سمنان با کالپوشی‌ها/ مشکلات رسیدگی می‌شود

همدردی مردم استان سمنان با کالپوشی‌ها/ مشکلات رسیدگی می‌شود

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه مردم استان عمیقاً با سیل زدگان کالپوشی همدردی می‌کنند، گفت: مسئولان با همراهی مردم برای بازسازی مناطق در میدان حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای امام خمینی (ره) این شهر ضمن بیان اینکه بارندگی و سیل سه شنبه گذشته خسارات عمده‌ای به بخش کالپوش میامی وارد کرده است، ابراز داشت: مسئولان استان سمنان از همان لحظات بروز بحران وارد منطقه شده و مشکلات را از نزدیک رصد کردند.

وی ضمن بیان اینکه مردم استان سمنان با سیل زدگان کالپوشی همدردی می‌کنند، افزود: با تشکر قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده امیدواریم مشکلات مردم این ناحیه به صورت فوری رسیدگی و حل شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه حضور میدانی مسئولان قوت قلب برای مردم مناطق سیل زده است، ابراز داشت: از هم استانی‌ها درخواست می‌شود تا برای رفع درد و رنج مردم بخش کالپوش پیش قدم شده و گره‌ای از مشکلات آنها باز کنند.

مطیعی به موضوع هفته کتاب و کتابخوانی و انتخاب سمنان به عنوان پایتخت کتاب نیز اشاره و تصریح کرد: کتاب هدیه دادن به کودکان، اختصاص نیم درصد سهم شهرداری‌ها به کتابخانه ها، لزوم امکان دسترسی به کتاب در کتابخانه ها و توجه به توسعه فرهنگی در گرو کتابخوانی مهمترین موضوعاتی که در این هفته باید به آن توجه داشت.

وی به انتخابات مجلس خبرگان نیز اشاره کرد و افزود: کار نام نویسی نامزدها انجام شده و امیدواریم انتخابات خوبی را با همراهی عموم مردم در استان سمنان و کل کشور شاهد باشیم.

کد مطلب 5935067

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