به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال سپاهان و پرسپولیس در هفته دهم لیگ برتر و از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم میروند. حواشی پیش از دیدار این مسابقه به شرح زیر است.
* چمن ورزشگاه نقش جهان از کیفیت بالایی برخوردار است.
* تعدادی از هواداران آقا و خانم پرسپولیس در بیرون از هتل محل اقامت این تیم تجمع کرده بودند و با بدرقه هواداران بازیکنان پرسپولیس راهی ورزشگاه شدند.
* تعدادی از هواداران پرسپولیس در قسمت جایگاه میهمان ورزشگاه نقش جهان مستقر شدند.
* هواداران سپاهان مقابل هتل محل اقامت اعضای این تیم حضور پیدا کردند و به تشویق بازیکنان پرداختند.
* محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان نیز به ورزشگاه نقشجهان آمد.
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