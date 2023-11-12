به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در هفته دهم لیگ برتر و از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم می‌روند. حواشی پیش از دیدار این مسابقه به شرح زیر است.

* چمن ورزشگاه نقش جهان از کیفیت بالایی برخوردار است.

* تعدادی از هواداران آقا و خانم پرسپولیس در بیرون از هتل محل اقامت این تیم تجمع کرده بودند و با بدرقه هواداران بازیکنان پرسپولیس راهی ورزشگاه شدند.

* تعدادی از هواداران پرسپولیس در قسمت جایگاه میهمان ورزشگاه نقش جهان مستقر شدند.

* هواداران سپاهان مقابل هتل محل اقامت اعضای این تیم حضور پیدا کردند و به تشویق بازیکنان پرداختند.

* محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان نیز به ورزشگاه نقش‌جهان آمد.