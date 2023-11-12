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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۲۹

حواشی دیدار سپاهان - پرسپولیس؛

بدرقه پرسپولیسی‌ها به سمت ورزشگاه/ چمن نقش جهان مثل آزادی شد

بدرقه پرسپولیسی‌ها به سمت ورزشگاه/ چمن نقش جهان مثل آزادی شد

تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس از هفته دهم لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در هفته دهم لیگ برتر و از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم می‌روند. حواشی پیش از دیدار این مسابقه به شرح زیر است.

* چمن ورزشگاه نقش جهان از کیفیت بالایی برخوردار است.

* تعدادی از هواداران آقا و خانم پرسپولیس در بیرون از هتل محل اقامت این تیم تجمع کرده بودند و با بدرقه هواداران بازیکنان پرسپولیس راهی ورزشگاه شدند.

* تعدادی از هواداران پرسپولیس در قسمت جایگاه میهمان ورزشگاه نقش جهان مستقر شدند.

* هواداران سپاهان مقابل هتل محل اقامت اعضای این تیم حضور پیدا کردند و به تشویق بازیکنان پرداختند.

* محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان نیز به ورزشگاه نقش‌جهان آمد.

کد مطلب 5936929
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • سام IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
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      چرا با وجود اینهمه جای خالی طرفداران پرسپولیس را راه نمیدن؟ میگفتن سهمیه تیم مهمان پر شده!! وقتی بیش از یک سوم ورزشگاه خالی مونده باید کنی مهمان دوست تر عمل کنن. همه دیدیم که طرفداران سپاهان اگر می‌خواستم رایگان هم راه میدادم ولی با این حال اینهمه حتی خالی مونده.‌
    • امیر علی IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
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      برخوردهای خیلی خیلی زشتی با طرفداران پرسپولیس در خارج ورزشگاه شد! به سمت ماشینمان چند بار سنگهای کوچک و بزرگ پرتاب شد اگه مراقب نبودیم بجز ماشین خودمان هم آسیب می‌دیدیم. یک عده هر ماشین پلاک تهران می‌دیدن بهش حمله میکردند!! این را به حساب همه اصفهانی‌ها نمیزاریم ولی خواهشاً کمی بیشتر کنترل کنید.

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