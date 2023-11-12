درخشان: سپاهان نباید فراموش کند که با تیم قهرمان ایران بازی دارد

حمید درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با بازی امروز یکشنبه ۲۱ آبان تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس اظهار داشت: این دیدار برای هیچ یک از دو تیم آسان نخواهد بود و با توجه به حساسیت بالایی که دارد پیروزی در آن می‌تواند به شرایط هر تیمی در جدول کمک کند.

او ادامه داد: پرسپولیس در این مدت چند بازیکن خود را به دلیل مصدومیت و ابتلاء به سرماخوردگی در اختیار نداشته است اما سپاهان نباید فراموش کند که با تیم قهرمان ایران بازی دارد. درست است که بازیکنان مطرح و سطح بالایی در این تیم حضور دارند اما پرسپولیس در هر شرایطی تیم بزرگی محسوب می‌شود و اصلاً نباید این تیم را دست کم گرفت. امیدوارم بازی قابل قبولی را شاهد باشیم و هم تماشاگران داخل ورزشگاه و هم کسانی که از گیرنده‌های رادیو و تلویزیون بازی می‌شنوند و می‌بینند از کیفیت آن رضایت داشته باشند.

سرمربی اسبق پرسپولیس افزود: هر دو تیم باید حواشی را کنار بگذارند و به بهبود عملکرد خود فکر کنند، حواشی جز اینکه باعث خواهد شد تا افت هر تیم را شاهد باشیم هیچ سود دیگری نه برای تیم و نه برای بازیکن نخواهد داشت. پرسپولیس و سپاهان از مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ به حساب می آیند و این بازی دست کمی از دربی پایتخت ندارد و بسیار مهم است.

درخشان در خصوص انتقاداتی که از یحیی گل محمدی بابت عدم نتیجه گیری پرسپولیس در سه دیدار اخیر لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا گفت: با انتقاد مشکلی حل نمی‌شود و هیچگاه چنین صحبت‌هایی به پرسپولیس کمک نمی‌کند. بازیکنان پرسپولیس با بازی خود در زمین باید جواب منتقدان را بدهند چون همین انتقادات تیم را به حاشیه می‌برد، یحیی گل محمدی هم مربی بزرگی است و در این چند سالی که در پرسپولیس حضور داشته توانسته نتایج قابل قبولی را به دست آورد پس نباید این مربی و تیم او را با توجه به بازیکنانی که در اختیار دارد به حاشیه برد.

پیشکسوت پرسپولیس در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم پرسپولیس بتواند این بازی را با پیروزی پشت سر بگذارد تا همچنان به رقابت خود با استقلال در بالای جدول ادامه دهد.