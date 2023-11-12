به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که با ۱۷ امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی قرار دارد، امروز یکشنبه ۲۱ آبان و از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان رو در روی سپاهان اصفهان قرار می‌گیرد. این بازی برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است و سه امتیاز این دیدار می‌تواند پرسپولیس را در کورس با استقلال برای صدرنشینی نگه دارد و سپاهان را برای رساندن به تیم‌های بالای جدولی کمک کند.

بازیکنان پرسپولیس که برای دیدار با استقلال تاجیکستان به ویروس سرماخوردگی مبتلا شده بودند، با بهبودی کامل آماده این بازی هستند اما وحید امیری، مرتضی پورعلی گنجی و یاسین سلمانی غایبان حتمی پرسپولیس برای این دیدار مهم هستند.

همانند دیدارهای گذشته در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، علیرضا بیرانوند در درون چارچوب دروازه پرسپولیس می‌ایستد، در نبود پورعلی گنجی، گئورگی گولسیانی زوج کنعانی زادگان در قلب خط دفاعی پرسپولیس را تشکیل می‌دهد. در سمت راست، دانیال اسماعیلی فر و در سمت چپ خط دفاعی علی نعمتی بازیکنان پرسپولیس هستند.

میلاد سرلک که در دیدار با استقلال تاجیکستان در ترکیب پرسپولیس حضور نداشت در این دیدار جایگزین مسعود ریگی خواهد شد و در کنار سروش رفیعی در میانه زمین برای پرسپولیس بازی خواهند کرد. مهدی ترابی هم که با بهبودی مصدومیتش توانست در بازی با استقلال تاجیکستان عملکرد خیلی خوبی داشته باشد در این دیدار هم از ابتدا در ترکیب پرسپولیس خواهد بود. در سمت راست هم جلوتر از دانیال اسماعیلی فر، سعید صادقی حضور خواهد داشت.

محمد عمری در نبود وحید امیری به بازیکن ثابت ترکیب پرسپولیس تبدیل شده و با توجه به آمادگی قابل قبول نبیل باهویی، شهاب زاهدی از روی نیمکت کار را دنبال می‌کند و این مهاجم سوئدی - مراکشی در نوک خط حمله پرسپولیس حضور خواهد داشت.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برای بازی با سپاهان به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، گئورگی گولسیانی، محمد حسین کنعانی زادگان، علی نعمتی، دانیال اسماعیلی فر، میلاد سرلک، سروش رفیعی، سعید صادقی، مهدی ترابی، محمد عمری و نبیل باهویی.