به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر جوانمرد ظهر شنبه در نشست بررسی مسائل و دغدغههای اهالی شهرک ساحلی آتا ماشین اظهار کرد: حل و فصل دغدغهها و مشکلات مردم و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و کاهش آسیبهای اجتماعی از اولویتهای دستگاه قضائی است.
وی افزود: در اکثر شهرکها این مشکلات به صورت خرد و کلان مشاهده میشود برای همین باید تدابیر هوشمندانهای اندیشید که بتوان تا حد زیادی وضعیت را به حد مطلوب رساند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل بیان کرد: مسائل و مشکلات و آسیبهای مطرح شده باید جمع بندی شود تا راهکارهای مناسبی برای آن تصمیمگیری و اقدام شود.
جوانمرد تصریح کرد: از متولیان دستگاههای مربوطه تقاضا داریم تا هر چه زود تر بررسیهای لازم را به منظور رصد و شناسایی دقیق مشکلات انجام داده و نتیجه را به معاونت اجتماعی و پیشگیری اعلام کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، وی در پایان دستور کار اداره کل را در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی برای مدعوین تبیین کرد و از هر یک از اعضای جلسه خواست تا گزارش عملکرد خودشان را ارائه دهند.
نظر شما