سارق حرفه ای منازل در شهرستان گچساران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهرستان گچساران موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی ابراز داشت: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی با انجام گشت زنی‌های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی یک سارق حرفه‌ای و سابقه دار منازل را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی گچساران تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه به ۱۲ فقره سرقت منزل در سطح شهرستان گچساران اعتراف کرد.

خادمیان عنوان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.