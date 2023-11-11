سارق حرفه ای منازل در شهرستان گچساران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهرستان گچساران موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وی ابراز داشت: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی با انجام گشت زنیهای هدفمند در سطح حوزه استحفاظی یک سارق حرفهای و سابقه دار منازل را شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی گچساران تصریح کرد: متهم در بازجوییهای اولیه به ۱۲ فقره سرقت منزل در سطح شهرستان گچساران اعتراف کرد.
خادمیان عنوان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.
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