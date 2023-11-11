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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۲۷

فرمانده انتظامی گچساران:

سارق حرفه ای منازل در شهرستان گچساران دستگیر شد

سارق حرفه ای منازل در شهرستان گچساران دستگیر شد

یاسوج_ فرمانده انتظامی گچساران گفت: سارق حرفه ای منازل در شهرستان گچساران دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهرستان گچساران موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی ابراز داشت: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی با انجام گشت زنی‌های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی یک سارق حرفه‌ای و سابقه دار منازل را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی گچساران تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه به ۱۲ فقره سرقت منزل در سطح شهرستان گچساران اعتراف کرد.

خادمیان عنوان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

کد مطلب 5936160

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    نظرات

    • یوسنعلی IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      11 3
      پاسخ
      سلام به حافظان امنیت در استانمان و در شهرستان گچساران وحومه احسنت به این جان برکفان
    • ایران وطن IR ۰۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      6 1
      پاسخ
      خدا قوت به زحمت کشان نیروی انتظامی متاسفانه در بعضی مواقع قانون درست و بازدارنده ای نداریم چند وقت دیگر همین مجرم آزاد میشه و دوباره همون کارهای شیطانی انجام میده
    • مهدی موسوی نژاد IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      4 2
      پاسخ
      سلام بر دلیر مردان نیروهای امنیتی نظامی انتظامی دست‌بوس شما هستیم
    • روزگار IR ۰۵:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      6 0
      پاسخ
      قبل از رسیدن با کلانتری برا آزادیش هماهنگ شده

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