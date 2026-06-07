دستگیری سارق حرفه ای منازل با اعتراف به ۲۰ فقره سرقت در گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان گچساران در پی وقوع چند فقره سرقت از منازل ، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضایی وتحقیقات درخصوص زمان ومکان وقوع سرقت ها وبا انجام اقدامات پلیسی گسترده و گشت زنی های هدفمند واستفاده از ظرفیت مخبرین ورصد اطلاعاتی یک نفر سارق منازل را شناسایی و دستگیر و خودروی پژو پارس وی را نیز توقیف کردند.

فرمانده انتظامی گچساران با اشاره به اینکه سارق به انجام ۲۳ فقره سرقت در سطح شهرستان اعتراف کرد، گفت: پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.