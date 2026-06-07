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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

دستگیری سارق حرفه ای منازل با اعتراف به ۲۰ فقره سرقت در گچساران

دستگیری سارق حرفه ای منازل با اعتراف به ۲۰ فقره سرقت در گچساران

یاسوج-فرمانده انتظامی گچساران از دستگیری یک نفر سارق حرفه ای منازل با اعتراف به ۲۳ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان گچساران در پی وقوع چند فقره سرقت از منازل ، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضایی وتحقیقات درخصوص زمان ومکان وقوع سرقت ها وبا انجام اقدامات پلیسی گسترده و گشت زنی های هدفمند واستفاده از ظرفیت مخبرین ورصد اطلاعاتی یک نفر سارق منازل را شناسایی و دستگیر و خودروی پژو پارس وی را نیز توقیف کردند.

فرمانده انتظامی گچساران با اشاره به اینکه سارق به انجام ۲۳ فقره سرقت در سطح شهرستان اعتراف کرد، گفت: پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

کد مطلب 6852592

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