بازی سختی را با پیروزی پشت سرگذاشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه چشمی پس از پیروزی ۲ بر صفر استقلال برابر تراکتور گفت: یک دیدار پربرخورد، پر صحنه و جذابی را هواداران فوتبال تماشا کردند. فشار زیادی بر روی ما بود اما توانستیم یک برد حساس را به دست بیاوریم. تراکتور یکی از تیم های پرمهره فوتبال کشور ما است که بازی مقابل آنها برای هر حریفی دردسرساز است اما بازیکنان ما با تمام توان بازی کردند. تلاش زیاید کردیم و توانستیم به یک برد حساس دست پیدا کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات مالی استقلال برطرف شده یا خیر گفت: مشکلات اگر چه نسبت به گذشته کمتر شده اما هنوز هم وجود دارد. برخی از بازیکنان هنوز طلبکار هستند و البته این مشکل به کادر مدیریتی الان بر نمی گردد بلکه سالهاست مسائل مالی و مشکلاتی که درآن وجود دارد همیشه با استقلال داریم و نمی توانیم آن را به گردن یک شخص بیاندازیم. امیدوارم مسئولان استقلال تا آنجا که در توان دارند برای حل مشکلات تلاش کنند تا آرامش بیشتری به تیم تزریق شود.

وی در خصوص حضور پرتعداد هواداران استقلال در این دیدار گفت: تماشاگران استقلال چه خانمها و چه آقایان امید اول تیم ما هستند. حضور آنها انگیزه بالایی به ما می دهد و خوشحالم که توانستیم در دل یک شب سنگین دل آنها را شاد کنیم.

روزبه چشمی در خصوص پیروزی تیم ملی نوجوانان ایران برابر برزیل گفت: نوجوانان ما کار بزرگی انجام دادند. باید به آنها تبریک بگوییم. بازی سختی را بردند و امیدوارم که این روند را در دیدارهای بعد هم ادامه دهند.