به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عاطفی، معاون گمرک ایران، بعد از ظهر پنجشنبه و پس از بازدید میدانی از روند خدمترسانی به زائران اربعین در مرز بینالمللی خسروی، در جمع خبرنگاران این گذرگاه را یکی از موفقترین مرزهای کشور در ارائه خدمات به زائران توصیف کرد و از هماهنگی مطلوب میان دستگاههای اجرایی مستقر در این مرز قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه پیش از این از مرزهای شلمچه، چذابه و مهران نیز بازدید کرده است، اظهار کرد: بررسیهای میدانی نشان میدهد که در مرز بینالمللی خسروی هماهنگی بسیار مطلوبی میان تمامی دستگاههای اجرایی مستقر برقرار است و این همافزایی بهخوبی در روند خدمترسانی به زائران قابل مشاهده است.
معاون گمرک ایران افزود: نتیجه این هماهنگی آن است که زمان توقف زائران در بخشهای مختلف به حداقل رسیده و هیچگونه گلوگاه یا ایستایی در مسیر تردد وجود ندارد؛ به همین دلیل فرآیند عبور زائران با سرعت، نظم و روانی کامل در حال انجام است.
عاطفی با اشاره به توسعه زیرساختها و امکانات خدماتی در مرز خسروی تصریح کرد: تعداد موکبهای مستقر در این مرز نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و همزمان زمان ارائه خدمات نیز کاهش یافته است که این موضوع نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمترسانی به زائران اربعین داشته است.
وی هماهنگی میان اعضای ستاد اربعین را از مهمترین نقاط قوت مرز خسروی دانست و گفت: تعامل و انسجام میان دستگاههای اجرایی باعث شده خدمات به صورت مستمر، منظم و بدون وقفه به زائران ارائه شود و رضایتمندی آنان نیز حاصل همین همکاری و برنامهریزی مناسب است.
معاون گمرک ایران با اشاره به فعالیت شبانهروزی دستگاههای مستقر در مرز خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای اجرایی با استقرار نمایندگان مقیم و نیروهای عملیاتی به صورت ۲۴ ساعته در حال خدمترسانی هستند و در مجموعه گمرک نیز هیچگونه کمبود نیروی انسانی یا تجهیزات وجود ندارد.
عاطفی عملکرد تجهیزات کنترلی و سامانههای ایکسری را نیز مطلوب ارزیابی کرد و افزود: تجهیزات گمرکی با سرعت و دقت مناسب در حال انجام تشریفات و کنترلهای لازم هستند و فرآیندهای نظارتی بدون ایجاد وقفه در تردد زائران انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه مرز خسروی از آمادگی کامل برای میزبانی از زائران برخوردار است، اظهار کرد: این گذرگاه امروز به یک مرز «نمونه»، «فعال» و «الگو» در میان مرزهای کشور تبدیل شده و مجموعه اقدامات انجامشده در آن حاصل برنامهریزی دقیق، هماهنگی مطلوب دستگاههای اجرایی و تلاش شبانهروزی تمامی عوامل خدمترسان است.
معاون گمرک ایران در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این هماهنگی و همافزایی، روند خدمترسانی به زائران اربعین تا پایان این ایام با همین کیفیت ادامه یابد و زائران با آرامش و سهولت از مرز بینالمللی خسروی تردد کنند.
کرمانشاه- معاون گمرک ایران با توصیف مرز خسروی بهعنوان مرزی «نمونه» و «الگو» گفت: هماهنگی مطلوب موجب شده تردد زائران اربعین در این گذرگاه با کمترین زمان توقف انجام شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عاطفی، معاون گمرک ایران، بعد از ظهر پنجشنبه و پس از بازدید میدانی از روند خدمترسانی به زائران اربعین در مرز بینالمللی خسروی، در جمع خبرنگاران این گذرگاه را یکی از موفقترین مرزهای کشور در ارائه خدمات به زائران توصیف کرد و از هماهنگی مطلوب میان دستگاههای اجرایی مستقر در این مرز قدردانی کرد.
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