هدف قرار دادن مراکز درمانی غزه جنایت جنگی است

محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشتار مردم مظلوم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: حمله اسرائیل به مراکز درمانی غزه بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین اللملی محکوم و ممنوع است.

وی افزود: اسرائیل به صورت هوایی و زمینی مراکز درمانی غزه و همچنین نیروهای امدادگر و آمبولانس‌های صلیب سرخ را مورد هدف قرار می‌دهند که نشانه خوی وحشی گرایانه این رژیم است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: کشتار زنان و کوکان و غیرنظامیان نوعی نسل کشی است که سازمان‌های بین اللملی و حقوق بشر باید مانع این حملات شوند.

محمدی با اشاره به بسته بودن گذرگاه‌های بین اللملی برای ارسال کمک‌های مردمی، گفت: تلاش‌های هلال احمر برای ارسال محموله‌های کمکی از گذرگاه رفح تاکنون بی نتیجه بوده است.

وی خاطر نشان کرد: کمک‌های مردمی از طریق جمعیت هلال احمر در حال انجام است و امدادگران هلال احمر نیز برای حضور غزه اعلام آمادگی کرده‌اند.