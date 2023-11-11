فعالیت ۷ زنجیره گوشت در آذربایجان غربی/فعالیت۱۸واحد تولید بوقلمون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، پرویز بستانچی در این زمینه با بیان اینکه تمامی حلقه‌های صنعت گوشت مرغ شامل مزارع مرغ اجداد، مرغ مادر گوشتی، مرغ گوشتی، کشتارگاه‌های تمام اتوماتیک، کارخانجات جوجه کشی، خوراک طیور و فروشگاه‌های عرضه گوشت مرغ در استان شکل یافته است، افزود: این موضوع بستری مطلوب برای تولید مرغی با اصالت کامل ایرانی آرین است.

معاون بهبود تولیدات دامی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه توسعه زنجیره‌ها باعث می‌شود در تولید مشکلات کمتری وجود داشته باشد، گفت: درصدد راه اندازی زنجیره تولید گوشت مرغ در شمال استان هستیم و به زودی کلنگ زنی کارخانه انجام می‌شود.

بستانچی در ادامه افزود: ۲ واحد پرورش شترمرغ پرواری یک واحد در میاندوآب و یک واحد در خوی با یک هزار و ۲۴ قطعه فعال است و واحد دیگر با سه هزار قطعه در بوکان فعال سازی شده‌است.

وی با اشاره به اینکه ارزش گوشت شتر مرغ برابر گوشت قرمز است گفت:، چون فرهنگ استفاده نهادینه سازی نشده، استقبال چندانی از این نوع گوشت در استان صورت نمی‌گیرد.

آذربایجان غربی دارای ۷۶۰ واحد مرغداری است که شامل تمام زنجیره‌های تولید مرغ هستند.