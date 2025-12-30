آذربایجان غربی قطب تولید گوشت مرغ؛ ۶۶ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شد

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی یکی از قطب‌های تولید گوشت مرغ در کشور به شمار می‌رود؛ افزود: استان با دارا بودن ۷۶۷ واحد مرغداری و ۹ زنجیره یکی از تولیدکنندگان اصلی گوشت مرغ در کشور است؛ تولیدات این واحدها علاوه بر تأمین مصرف داخل استان به استان‌های همجوار نیز حمل می‌شود.

وی ادامه داد: در آذربایجان غربی ۷۶۷ واحد مرغداری با ظرفیت بیش از ۱۸.۵ میلیون قطعه در هر دوره، ۷۰ واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت ۲ میلیون قطعه و نیز ۳۴ واحد مرغ تخم‌گذاری با ظرفیت ۱.۵ میلیون قطعه فعال هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از افزوده شدن تعداد ۲ زنجیره طیور به مجموع زنجیره‌های یکپارچه تولید گوشت مرغ در طی ۹ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: در این بازه زمانی سه واحد مرغ مادر گوشتی به ظرفیت ۸۰ هزار قطعه در سطح استان نیز ایجاد و به بهره برداری رسیده است.

وی بهینه سازی و اتوماسیون ۱۵ واحد پرورش مرغ گوشتی در سطح استان به ظرفیت ۱۵۰ هزار قطعه، صدور پروانه بهره برداری و توسعه ۱۰ واحد پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت ۳۷۵ هزار قطعه در سطح استان را از دیگر اقدامات این سازمان در سال جاری عنوان کرد.

اصغری اضافه کرد: همچنین در طی یکسال اخیر واحد پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت ۵۰ هزار قطعه به صورت دو طبقه در شهرستان ارومیه و واحد پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت ۵۰ هزار قطعه در شهرستان نقده به بهره برداری رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: ۵.۳ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در آذر ماه امسال در واحدهای مرغداری استان انجام شده است که ۸.۴ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است.

اصغری با بیان اینکه گوشت مرغ‌های تولیدی حاصل از این جوجه‌ریزی تا بهمن ماه به کشتارگاه‌ها ارسال خواهد شد، اضافه کرد: در آذر ماه امسال همچنین ۹ هزار و ۵۳ تُن مرغ به کشتارگاه‌های آذربایجان غربی ارسال و روزانه به طور میانگین بیش از ۳۰۰ تُن گوشت مرغ گرم در بازار عرضه شد که این مقدار بیش از مصرف استان بود.