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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۱۸

سرپرست آبفای گیلان خبر داد؛

اجرای ۲۸ پروژه آبرسانی در غرب گیلان

اجرای ۲۸ پروژه آبرسانی در غرب گیلان

رشت- سرپرست شرکت آب و فاضلاب گیلان از اجرای ۲۸ پروژه آبرسانی در سطح شهرستان های غرب گیلان خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه ها حدود ۳۰۳ میلیارد ریال اعتبار صرف شده استو

علیرضا غیاثی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای خدمت رسانی به مردم شریف گیلان و تأمین پایدار آب شرب در غرب استان، در حال حاضر ۲۸ پروژه با اعتباری حدود ۳۰۳ میلیارد ریال در بخش های مختلف شهری و روستایی شهرستانهای غرب گیلان در حال اجرا است.

وی افزود: پروژه‌های در حال اجرای شهرستان صومعه سرا شامل احداث مخزن دوقلوی ٥٠٠ مترمکعبی روستای لیفشاگرد، لوله گذاری خط انتقال و محوطه سازی طاهر گوراب؛ احداث مخزن دوقلوی ٥٠٠ متر مکعبی روستای ضیابر؛ احداث سکوی بتنی جهت نصب فیلتر، اصلاح بازسازی فیلتر، اجرای خط پمپاژ و فنس کشی محوطه روستای هنده خاله؛ تکمیل و بازسازی اتاقک تأسیسات گوراب زرمیخ و ساخت اتاقک پمپاژ روستای سه سار است.

غیاثی ادامه داد: اجرای بخشی از خط انتقال آب از چاه به مخزن ذخیره روستای آبرود، خط انتقال روستای حیدر آلات، اجرای سیستم هوادهی و ایستگاه پمپاژ روستای گوراب پس و اجرای ایستگاه پمپاژ، خط انتقال آب و حفر چاهک در مسکن مهر پروژه‌های در حال اجرای شرکت در شهرستان فومن می‌باشد.

سرپرست آبفای گیلان تصریح کرد: پروژه‌های لوله گذاری شبکه و خطوط انتقال روستاهای کیش خاله، مشه که و رزین دول، بهسازی ۳ دهنه چشمه آب روستایی و اصلاح خط انتقال به طول ۲۰۰ متر، تأمین آب آشامیدنی روستاهای معاف و وشمه سرا، اجرای خطوط پمپاژ و تأسیسات آب شهر ماسال پروژه در دست اجرای این شهرستان است.

غیاثی بیان کرد: پروژه‌های در حال اجرای شهرستان رودبار شامل تکمیل و اصلاح خط انتقال ۴۰۰ چدن منجیل از پل بالا تا ایستگاه واسط (۴۰۰ چدن)، فنس کشی و محوطه سازی مخزن ۱۰۰ متر مکعبی روستای نوده خورگام، احداث مخزن ۱۰۰ متر مکعبی و اتاقک کلریناتور روی مخزن روستای شاه شهیدان جیرنده، تکمیل و بازسازی اتاقک گوراب زرمیخ و لوله گذاری خط انتقال آب از ایستگاه کوشک تا مخزن خلسر می باشد.
وی با اشاره به پروژه های در حال اجرای ۳ شهرستان رضوانشهر، تالش و شفت اضافه کرد: اجرای فاز تکمیلی تأمین آب شرب روستاهای روشنده و انل بنوی، پروژه حفر چاه در روستای درواز شهرستان رضوانشهر، احداث ساختمان آزمایشگاه میکروبی تالش، بازسازی و ارتقا تصفیه خانه آستارا و اجرای پروژه حفر چاه در شهرستان شفت پروژه های در دست اجرای این شهرستان ها می باشد.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب گیلان تصریح کرد: با اتمام و بهره برداری از پروژه‌های ذکر شده حدود ۲۵ هزار مشترک غرب استان گیلان از نتایج آب بهره مند می شوند.

کد مطلب 5936467

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