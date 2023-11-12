جشنواره «ورزشی عزت و پیشرفت» در مازندران برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی صبح یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: جشنواره ورزشی عزت و پیشرفت در قالب برگزاری نمایشگاه بزرگ و تخصصی ورزش، تولیدات، تجهیزات، لوازم ورزشی و صنایع وابسته از تاریخ ٢٣ لغایت ٢۶ آبان ماه ١۴٠٢ در محل نمایشگاه دائمی بین المللی مازندران واقع در قائم شهر جنب پل تلار از ساعت ۴ عصر الی ۹ شب برگزار می‌شود.

وی افزود: این نمایشگاه به همت اداره کل ورزش و جوانان مازندران و با مشارکت شورای اسلامی شهر و شهرداری قائم شهر با همکاری ادارات و نهادهای متولی امر ورزش، مؤسسه آینده سازان به عنوان مجری برگزاری نمایشگاه و با حضور هیئت‌های فعال ورزشی استان برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی با این گستره و در فضای حدود ۵۰۰۰ متر مربع برگزار می‌شود.

رجبی با تاکید بر اهمیت و تأثیرات این نمایشگاه در توسعه ورزش مازندران اظهار داشت: تولیدکنندگان لوازم و صنایع وابسته ورزشی اعم از تجهیزات سالن‌ها و باشگاه‌ها، فروشندگان و توزیع کنندگان لوازم و محصولات مختلف ورزشی، رسانه‌های ورزشی، هیئت‌های فعال ورزشی، برخی از باشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی، ادارات متولی ورزش و فرهنگ و نهادهای متولی ورزشی مانند سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قائم شهر و ساری، از جمله حاضران در این نمایشگاه هستند.