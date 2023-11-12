به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و ششمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی، دوشنبه ۲۲ آبان ماه در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی افتتاح می‌شود.

هفتمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی با حضور زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، غلامعلی حدادعادل رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، محمدرضا مخبر رئیس فرهنگستان علوم، حجت الاسلام احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام رضا غلامی رئیس مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، عطاء الله رفیعی آتانی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و جمعی از اندیشمندان حوزه علوم انسانی اسلامی در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی برگزار می‌شود.

در این مراسم به دو نفر از محققان و نظریه پردازان حوزه علوم انسانی اسلامی جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی نیز اهدا خواهد شد.

کمیسیون‌های تخصصی این دوره از کنگره نیز از ۲۳ آبان تا اول آذرماه در مراکز منتخب علمی کشور برگزار می‌شود.

هفتمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و ششمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه از ساعت ۸ صبح در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی به نشانی: بزرگراه شهید حقانی، خروجی فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه ملی، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، تالار استاد رضا داوری اردکانی برگزار می‌شود.