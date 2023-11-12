به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضاخانی، ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: هفته کتاب از ۲۳ آبان ماه آغاز می‌شود و فرصتی برای آشنایی مردم با حوزه کتاب و کتاب‌خوانی است و در این بیش از ۵۵۰ مورد فعالیت پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۸ کتابخانه مشارکتی و ۸۴ کتابخانه نهادی در استان داریم، ابراز کرد: کتابخانه یک باشگاه اجتماعی محسوب و بیش از ۶۰ خدمت در آن انجام می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی زنجان با بیان اینکه حوزه کودک جزو رئوس برنامه های هفته کتاب قرار دارد، یادآور شد: در چند سال اخیر رویکرد کتابخانه‌ها متفاوت شده و اولین کتابخانه تخصصی کودک با برند هدهد سفید در کتابخانه موسوی گلشهر را افتتاح می‌کنیم و در چند ماه آینده تالار خلاقیت نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی معرفی کتاب، مسابقات کتابخانه‌ای، نشست کتابخوان مدرسه‌ای و کتابخانه‌ای، برگزاری محافل ادبی و شعرخوانی، جلسات مشاوره و نقد کتاب و سایر موارد را از جمله برنامه‌های فرهنگی هفته کتاب در سراسر استان برشمرد.

رضاخانی به تقویت مطالبه‌گری مردم با کمک رسانه‌ها تاکید کرد و گفت: در استان زنجان کتابخانه مرکزی نداریم و وعده‌های مسئولیت فقط برای آینده است و تکمیل این پروژه نیمه‌کاره بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه کتابخانه روزبه به دلیل ملاحظات ایمنی از رده خارج شده بود، تصریح کرد: ۶۵ میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی این محل اختصاص داده شد و در آن کتابخانه مستقل مادر و کودک بازطراحی می‌شود و برنامه‌های ویژه برای هر کدام از این اقشار دربردارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی زنجان به بازطراحی کتابخانه سهروردی به عنوان قدیمی‌ترین کتابخانه زنجان اشاره کرد و افزود: نخستین کلینیک تخصصی خواندن نیز در اولین طبقه این کتابخانه تاسیس می‌شود.

وی ادامه داد: کتابخانه زیتون طارم هم در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد، همچنین بازطراحی چندین کتابخانه را در دستور کار داریم؛ به عنوان مثال در کتابخانه الهیه بخش ویژه کودک به مساحت ۲۰۰ متر مربع ایجاد می‌شود.

رضاخانی با بیان اینکه بسیاری از نسخ خطی به دلیل نداشتن کتابخانه مرکزی به تاراج رفته است، خاطرنشان کرد: با همکاری آیت‌الله حسینی تعدادی نسخه خطی و کتب قدیمی گردآوری شده و تا اواخر امسال این مجموعه برای دسترسی عموم به بهره‌برداری می‌رسد.

وی یادآور شد: از شهریور سال گذشته تا کنون سه کتابخانه در مناطق محروم استان و یک کتابخانه سیار در طارم افتتاح کردیم و امسال هم برای شهر زنجان و مناطق حاشیه‌ای کتابخانه سیار راه‌اندازی می‌کنیم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی زنجان از راه‌اندازی یک کتابخانه سیار در شهرستان ابهر خبر داد و گفت: کلاس‌های تقویتی در مناطق محروم برگزار می‌شود و برپایی کارگاه قصه‌گویی و بخش کودک از خدمات کتابخانه منطقه اسلام‌آباد است.