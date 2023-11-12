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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۰۷

فرمانده انتظامی بهشهر خبر داد؛

دستگیری عاملان آتش سوزی عمدی خودرو و خانه باغ در بهشهر

دستگیری عاملان آتش سوزی عمدی خودرو و خانه باغ در بهشهر

بهشهر- فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از دستگیری عاملان اصلی آتش سوزی عمدی خودرو و خانه باغ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر قلی پور اظهار داشت: در پی وقوع مشکوک آتش سوزی در یک خودرو و یک خانه باغ موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر، تصریح کرد: مأموران ضمن حضور در صحنه و بررسی میدانی اقدامات پلیسی را برای شناسایی عامل یا عاملان آتش سوزی آغاز کردند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی ۲ متهم وقوع این دو حادثه شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضائی طی ۲ عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

سرهنگ قلی پور خاطرنشان کرد: متهمان در ابتدا منکر جرم شده بودند با مشاهده ادله و مستندات تکمیلی به ایجاد آتش سوزی در این موارد به علت اختلافات شخصی اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر در پایان بیان داشت: حفظ نظم و امنیت خط قرمز پلیس است و افرادی که بخواهند آن را خدشه‌دار کنند با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهند شد.

کد مطلب 5937016

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