دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی یک شهروند در بهشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر قلی‌پور گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر هک تلفن همراه و حساب اینستاگرام و انتشار تصاویر شخصی‌اش در فضای مجازی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان بهشهر قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد متهم با دسترسی غیرمجاز به گوشی و صفحات شخصی شاکی، تصاویر او را منتشر کرده و باعث هتک حرمت و خدشه‌دار شدن حیثیت وی شده است.

سرهنگ قلی‌پور تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با استفاده از اقدامات فنی و تخصصی، متهم را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی، در عملیاتی ضربتی دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی‌ها به ارتکاب جرم اعتراف کرده و پس از تکمیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.