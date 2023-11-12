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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۱۱

دبیر ستاد انتخابات شهرستان فومن خبر داد؛

تایید صلاحیت ۲۹ داوطلب انتخابات مجلس در فومن

تایید صلاحیت ۲۹ داوطلب انتخابات مجلس در فومن

فومن- دبیر ستاد انتخابات فومن از تایید صلاحیت ۲۹ داوطلب انتخابات مجلس دوازدهم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد صالحی کردآبادی عصر یکشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار کرد: ۲۹ نفر از داوطلبان در هیئت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان فومن تأیید صلاحیت شدند.

صالحی کردآبادی افزود: ۵۰ داوطلب در بازه زمانی ۲۷ مهر تا ۳ آبان ثبت نام قطعی نمودند و هیئت اجرایی نیز پس از آن طی جلسات متعدد به بررسی صلاحیت‌ها پرداخت و در نهایت ۲۹ نفر تأیید صلاحیت، ۲ نفر رد صلاحیت و ۱۹ نفر عدم احراز شدند.

وی با بیان اینکه نتایج به صورت مکتوب و محرمانه به داوطلبان رد صلاحیت شده و عدم احراز شده ابلاغ شد، گفت: داوطلبانی که به نتیجه بررسی‌ها اعتراض دارند می‌توانند از امروز ۲۱ آبان و به مدت ۴ روز به صورت غیرحضوری و با مراجعه به آدرس keshvar.moi.ir اعتراض خود را ثبت کنند و نتیجه این بررسی‌ها پس از بازه زمانی ۵۰ روزه در ۱۴ دی ماه توسط هیأت نظارت استان اعلام می‌شود.

کد مطلب 5937112

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