تایید صلاحیت ۲۹ داوطلب انتخابات مجلس در فومن

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد صالحی کردآبادی عصر یکشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار کرد: ۲۹ نفر از داوطلبان در هیئت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان فومن تأیید صلاحیت شدند.

صالحی کردآبادی افزود: ۵۰ داوطلب در بازه زمانی ۲۷ مهر تا ۳ آبان ثبت نام قطعی نمودند و هیئت اجرایی نیز پس از آن طی جلسات متعدد به بررسی صلاحیت‌ها پرداخت و در نهایت ۲۹ نفر تأیید صلاحیت، ۲ نفر رد صلاحیت و ۱۹ نفر عدم احراز شدند.

وی با بیان اینکه نتایج به صورت مکتوب و محرمانه به داوطلبان رد صلاحیت شده و عدم احراز شده ابلاغ شد، گفت: داوطلبانی که به نتیجه بررسی‌ها اعتراض دارند می‌توانند از امروز ۲۱ آبان و به مدت ۴ روز به صورت غیرحضوری و با مراجعه به آدرس keshvar.moi.ir اعتراض خود را ثبت کنند و نتیجه این بررسی‌ها پس از بازه زمانی ۵۰ روزه در ۱۴ دی ماه توسط هیأت نظارت استان اعلام می‌شود.