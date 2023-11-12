به گزارش خبرنگار مهر، بابک سوری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران سنندج اظهار کرد: استارتاپویکند حوزه سلامت از ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه در مجتمع نوآوری نور پارک علم و فناوری کردستان واقع در محوطه دانشگاه پیام نور برگزار خواهد شد.
وی افزود: پارک علم و فناوری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه کردستان و کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی علوم پزشکی، استارتاپویکند حوزه سلامت برگزار میکند.
سوری یادآور شد: استارتاپ ویکند یک گردهمایی آموزشی و تجربی برای صاحبان ایده، فناوران و نوآوران است تا در جریان آن بتوانند ایدههای خود را با یکدیگر در میان گذاشته و در معرض قضاوت داوران قرار دهند.
رئیس پارک علم و فناوری کردستان در خصوص محورهای برگزاری استارتاپویکند حوزه سلامت، گفت: پزشکی شخصی، سلامت الکترونیک، محصولات آرایشی و بهداشتی، تجهیزات سلامت و بیومدیکال و فرآوردههای بیولوژیکی، محورهای این رویداد خواهد بود.
سوری رویدادهای استارتاپی را در یافتن راه حلهای نوآورانه و فناورانه مهم خواند و گفت: در این رویداد سه روزه، گروهی از نوآوران، فن آوران، دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی، توسعهدهندگان، علاقهمندان به راهاندازی شرکت نوپا و صاحبان ایده با هم جمع میشوند و تیمهایی تشکیل میدهند تا یک شرکت نوپای جدید راهاندازی و نمونه اولیهای از کار خود را ارائه کنند و در پایان روز سوم، نتیجه کار خود را به داوران مسابقه ارائه دهند.
وی به جوایز در نظر گرفته شده برای برگزیدگان این رویداد پرداخت و تصریح کرد: برای تیم اول ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی، تیم دوم ۷۰ میلیون ریال، تیم سوم ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی و اعطای گرنت خدماتی مشاوره، آموزش و منتورینگ از پارک علم و فناوری کردستان به سه تیم برتر این استارتاپویکند جوایز در نظر گرفته شده است.
استارتاپویکند (آخر هفته با شرکتهای نوآفرین) رویدادی کارگاهی آموزشی- تجربی است که طی ۵۴ ساعت (۲ روز) در یک آخر هفته تشکیل میشود و چند هدف از جمله شبیه سازی محیط کسب و کار و چالشهای راهاندازی و کار کردن در محیطهای استارتاپی، شبکه سازی بین افراد و مربیان و جامعه پویای هر منطقه، آموزش اصول اولیه و ادبیات این حوزه، آشنا سازی اولیه با تشکیل تیم و کار تیمی و تقسیم وظایف و انواع ارائه و تمرکز بر اجرا و اعتبارسنجی و در کل ایجاد نگرشی صحیح و نوین به کارآفرینی را دنبال میکند.
نظر شما