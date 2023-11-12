تظاهرات در پایتخت پاکستان در همبستگی با فلسطین+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، تظاهرات بزرگی امروز یکشنبه با حضور گسترده مردم پاکستان در پایتخت این کشور در همبستگی با فلسطین برگزار شد.

بر اساس اعلام این رسانه، مردم پاکستان در محکومیت جنایات صهیونیست‌ها در غزه در اسلام آباد به خیابان‌ها آمده و یکصدا علیه اشغالگران قدس شعار سردادند.

حامیان فلسطین با سردادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ آمریکا از عملیات طوفان الاقصی علیه دشمن صهیونیستی حمایت کردند.

حملات وحشیانه جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته به مناطق مسکونی و بیمارستان‌ها و حتی مقر سازمان ملل در غزه باعث برجای ماندن تعداد زیادی شهید و زخمی در میان فلسطینی‌های بی گناه شده است.

از سوی دیگر مدیر بیمارستانها در غزه گفت: ما قادر به ارائه آمار شهیدان نیستیم. اشغالگران اطراف بیمارستان اندونزی را هدف قرار دادند. تخلیه اجباری بیمارستان‌های النصر و الرنتیسی سبب شده است که بیماران در خیابان‌ها به سر برند. ارتباط با کادر درمانی این دو بیمارستان به طور کامل قطع شده است. اوضاع در بیمارستان شفاء فاجعه بار است.