به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضا نیا اظهار کرد: با پایان مهلت قانونی ثبت‌نام داوطلبان ششمین دوره‌ی انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ۹ نفر برای ۲ کرسی نمایندگی استان در این مجلس، ثبت‌نام خود را نهایی کردند.

وی ادامه داد: حداقل سن ذکر شده در قانون برای ثبت‌نام داوطلبان مجلس خبرگان رهبری ۴۰ سال تمام است که جوان‌ترین داوطلب ۴۲ سال سن دارد.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان افزود: داوطلبانی که فاقد شرایط مندرج در اصلاحیه‌ی قانون انتخابات اعم از: سابقه نمایندگی مجلس خبرگان رهبری یا قبولی در آزمون علمی هستند، باید در آزمون علمی ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در روز ۳۰ آبان‌ماه در مصلی شهر قم برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.