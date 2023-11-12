  1. استانها
  2. همدان
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۲۰

رئیس ستاد انتخابات استان همدان مطرح کرد؛

ثبت‌نام نهایی ۹ داوطلب مجلس خبرگان رهبری در همدان

ثبت‌نام نهایی ۹ داوطلب مجلس خبرگان رهبری در همدان

همدان-رئیس ستاد انتخابات استان همدان گفت: ۹ داوطلب مجلس خبرگان رهبری در استان همدان در این انتخابات نام نویسی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضا نیا اظهار کرد: با پایان مهلت قانونی ثبت‌نام داوطلبان ششمین دوره‌ی انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ۹ نفر برای ۲ کرسی نمایندگی استان در این مجلس، ثبت‌نام خود را نهایی کردند.

وی ادامه داد: حداقل سن ذکر شده در قانون برای ثبت‌نام داوطلبان مجلس خبرگان رهبری ۴۰ سال تمام است که جوان‌ترین داوطلب ۴۲ سال سن دارد.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان افزود: داوطلبانی که فاقد شرایط مندرج در اصلاحیه‌ی قانون انتخابات اعم از: سابقه نمایندگی مجلس خبرگان رهبری یا قبولی در آزمون علمی هستند، باید در آزمون علمی ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در روز ۳۰ آبان‌ماه در مصلی شهر قم برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.

کد مطلب 5937348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها